Μεγάλη νίκη του Μιγκέλ Ολιβέιρα στην Ταϊλάνδη

Το GP Ταϊλάνδης δεν ξεκίνησε και με τον καλύτερο τρόπο, καθώς δεν ήταν σίγουρο καν αν θα γίνει εκκίνηση λόγω της βροχής, τελικά όμως πραγματοποιήθηκε ωραίος και γεμάτος αγώνας, με τον Πορτογάλο να κατακτά την πρώτη θέση.

Για τον Ολιβέιρα είναι η δεύτερη φορά φέτος που βρίσκεται στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Ο Τζακ Μίλερ κατέκτησε τη 2η θέση και ο Πέκο Μπανάια την 3η θέση, και οι δύο αναβάτες της Ducati.

Ο Φάμπιο Κουαραραρό της Yamaha τερμάτισε στη 17η θέση και έμεινε χωρίς βαθμό, κάτι που σημαίνει ότι η διαφορά του από τον Μπανάια στη βαθμολογία έπεσε στους μόλις 2 βαθμούς.

VAMOOOSSS FALCAO! @_moliveira88 wins the #ThaiGP!!! 🇹🇭



Our wet weather king reigns once more. 🫡💦🇵🇹 pic.twitter.com/RWsWVP4MoP