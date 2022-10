Μυθικός Ροβάνπερα: Έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής του WRC!

Μια ημέρα μετά τα 22α γενέθλιά του ο Ροβάνπερα έκλεισε ιδανικά τον αγώνα της Νέας Ζηλανδίας, όντας ο ταχύτερος και στην powerstage και «σφράγισε» την κατάκτηση του τίτλου, για να γίνει ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία του WRC.

Ο Φιλανδός έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσε για 15 χρόνια ο τεράστιος Κόλιν ΜακΡέι, όταν είχε κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο σε ηλικία 27 χρονών.

Ο νεαρός οδηγός της Τογιότα, νίκησε τον απερχόμενο πρωταθλητή Σεμπαστιέν Οζιέ κατά 34,6 δευτερόλεπτα και με τον πλησιέστερο αντίπαλο για τον τίτλο Οτ Τάνακ να βρίσκεται στην τρίτη θέση, χρειαζόταν μόνο τον τέταρτο χρόνο στην powerstage για να εξασφαλίσει το στέμμα.

Ο Ροβάνπερα όμως ολοκλήρωσε τον αγώνα στη Νέα Ζηλανδία με... στυλ, κατακτώντας την έκτη νίκη του μετά από 11 ράλι αυτή τη σεζόν.

Ο 22χρονος Φιλανδός παράλληλα χάρισε τον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο στην Τογιότα, που συνεχίζει την κυριαρχία της στο WRC.

