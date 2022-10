Video που κόβει την ανάσα: Οδηγός πήδηξε από το παράθυρο φλεγόμενου αγωνιστικού

Στο πλαίσιο του NASCAR Camping World Truck Series, ο 31χρονος οδηγός είχε ένα τρομακτικό ατύχημα, όταν στον γύρο 19 του αγώνα το αγωνιστικό του πήρε φωτιά!

Ο Άντερσον προσέκρουσε στον τοίχο και πήδηξε από το παράθυρο του φλεγόμενου αυτοκινήτου προκειμένου να γλιτώσει.

Ο 31χρονος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα, με τον Άντερσον να αποφεύγει τα πολύ χειρότερα.

Δείτε παρακάτω το video:

NASCAR reports that Jordan Anderson is awake and alert after this scary crash at Talladega. pic.twitter.com/z3qe4VpWWz