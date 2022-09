Η Dorna ανακοίνωσε νέα πίστα για το καλεντάρι του 2023. Tο Moto GP λοιπόν από τη νέα σεζόν, θα τρέχει και στο Καζακστάν, με την διοργανώτρια αρχή να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο με την πίστα που είναι ακόμα μία προσθήκη στο καλεντάρι.

A new country ✅

A new challenge ✅#MotoGP will race in Kazakhstan in 2023! 🚦#KazakhstanGP 🇰🇿 | 📰https://t.co/9mYctzt4rg