Παραμένει στην Alfa Romeo o Ζου Γκουανιού

Ο Ζου Γκουανιού είναι στην 17η θέση των οδηγών του πρωταθλήματος και ενώ απομένουν έξι Grand Prix για την ολοκλήρωσή του, μετρώντας 6 βαθμούς, από δύο δέκατες και μία όγδοη θέση σε αγώνες.

Στις πρώτες του δηλώσεις, μετά την ανανέωση της συνεργασίας, ο Κινέζος οδηγός ανέφερε:

«Είναι μια τρελή χρονιά, αλλά είμαι πολύ περήφανος για ότι έχουμε πετύχει ως ομάδα. Θα δουλέψουμε ακόμη περισσότερες, για νέες διακρίσεις».

It’s been an absolutely crazy year but i’m proud of everything we have achieved as a team so far! Let’s keep working to reach more milestones together. #TeamZHOU 🖤 pic.twitter.com/kmcF6KX44I