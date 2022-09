Ξέφυγε οδηγός στο NASCAR: Έπεσαν... μπουκέτα (vid)

Ο Άντριου Γκρέιντι, μετά από σύγκρουση που είχε με τον Ντέιβι Κάλιχαν, αποφάσισε να λύσει τις διαφορές του με μπουνιές, αφού επιτέθηκε στον αντίπαλό του και τον γρονθοκόπησε.

Άμεσα οι συντελεστές του αγώνα έτρεξαν να συγκρατήσουν τον Γκρέιντι, που ήταν εκτός εαυτού και χρειάστηκε αρκετά άτομα για να τον απομακρύνουν!

Δείτε παρακάτω το videο:

We've got tempers boiling over at @MartinsvilleSwy



Andrew Grady takes out his frustration on Davey Callihan after an accident in Heat 1@FloRacing pic.twitter.com/DeBkUQ27Xy