Οι τιμές της νέας Toyota Corolla Cross στην Ελλάδα

Η Toyota ανακοίνωσε τις τιμές για τη νέα Corolla Cross στην Ελλάδα και ξεκινά την καριέρα της αποκλειστικά ως hybrid με ισχύ 197 ίππων και κατανάλωση 5,1 λτ./100 χλμ.

Τέσσερις εξοπλιστικές εκδόσεις για τη νέα Corolla Cross

Σε τέσσερις εξοπλιστικές εκδόσεις, είναι διαθέσιμη από σήμερα στην ελληνική αγορά η νέα Toyota Corolla Cross, λίγους μήνες μετά το ντεμπούτο του ολοκαίνουργιου ιαπωνικού SUV., το οποίο τοποθετείται μεταξύ του C-HR και του RAV4. Έτσι η Toyota μεγαλώνει την γκάμα των επιλογών στα SUV, ενώ παράλληλα τοποθετηθεί την Corolla Cross στην καρδιά της κατηγορίας που πρωταγωνιστούν μοντέλα όπως το «αδελφό» C-HR, το Nissan Qashqai, το Peugeot 3008 κ.ά..

Από 31.200 ευρώ η υβριδική Corolla Cross

Η ολοκαίνουργια Toyota Corolla Cross, που χρησιμοποιεί την ίδια πλατφόρμα Toyota New Global Architecture C (TGNA-C) της μάρκας πάνω στην οποία έχουν χτιστεί η Corolla και το best seller, C-HR, ξεκινά την εμπορική της πορεία με τέσσερις εξοπλιστικές εκδόσεις και με κίνηση στους δύο ή στους τέσσερις τροχούς. Στη βάση βρίσκεται η Active Plus με κόστος από 31.200 ευρώ (33.200 ευρώ η 4Χ4), ακολουθεί η Style από 33.060 ευρώ (35.060 ευρώ η 4Χ4), συνεχίζει η Style Skyview με κόστος από 33.910 ευρώ (35.910 ευρώ η 4Χ4) και τέλος βρίσκουμε την Lounge με αρχική τιμής της 36.610 ευρώ (38.610 ευρώ η 4Χ4).

Υβριδική με 197 ίππους

Ανεξάρτητα από την έκδοση, το μήκους 4.460 χιλιοστών SUV της Toyota προσφέρεται αποκλειστικά ως υβριδικό και κατ΄επέκταση αυτόματο με CVT κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων. Στη δικίνητη εκδοχή, το υβριδικό σύστημα βασίζεται σε έναν δίλιτρο βενζινοκινητήρα και συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα προσφέροντας συνδυαστικά 197 άλογα, που κάνει την Corolla Cross να ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 8,1 δλ.. Στην τετρακίνητη εκδοχή, η Corolla Cross επωφελείται από το «έξυπνο» σύστημα AWD-i, που έχει έναν επιπλέον ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα, ο οποίος παράγει ισχύ 42 ίππων. Σχετικά με την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, το οικογενειακό SUV της Toyota έχει αναβαθμισμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου, που έχουν περισσότερη χωρητικότητα, ούσες παράλληλα 40% ελαφρύτερες σε σχέση με αυτές της προηγούμενης γενιάς hybrid.

