Η μεγαλειώδης παρέλαση των Mazda MX-5 σπάει το ρεκόρ Guinness!

Στις 18 Σεπτεμβρίου στο Modena Circuit στην Ιταλία, πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη παρέλαση αυτοκινήτων Mazda MX-5 που έγινε ποτέ.

Επιτεύχθηκε το Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness με 707 MX-5 να βρίσκονται στη διάσημη πίστα της Modena Γλυφάδα, 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Με 707 αυτοκίνητα, το MX-5 Rally of Records, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2022, στο Modena Circuit, μπαίνει στο βιβλίο GUINNESS WORLD RECORD™ και γίνεται επίσημα η μεγαλύτερη συγκέντρωση Mazda MX-5 παγκοσμίως. Ξεπερνά το ολλανδικό ρεκόρ που σημειώθηκε το 2013, το οποίο, με 683 αυτοκίνητα, κατείχε το ρεκόρ για σχεδόν μια δεκαετία. Στην «παρέλαση» βρέθηκαν μαζί και οι τέσσερις γενιές του εμβληματικού MX-5.

Πραγματοποίησαν το γύρω της διάσημης πίστας υπό την επίβλεψη του κριτή του Παγκόσμιου Ρεκόρ Guinness, ο οποίος στις 18:00 επισημοποίησε το ρεκόρ, δίνοντας χαρά σε χιλιάδες οπαδούς του MX-5 από ολόκληρη την Ιταλία και την Ευρώπη. Το μοναδικό αυτό ράλι έδωσε στην ομάδα της Mazda Ιταλίας την ευκαιρία να προσθέσει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του roadster με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό είχε την ευκαιρία να συμμετέχει σε πολλές ακόμη δραστηριότητες της Mazda, όπως η παρουσίαση «Fun to drive will never die», με τον Ιάπωνα μηχανικό Nobuhiro Yamamoto, Διευθυντή Προγράμματος της τρίτης και τέταρτης γενιάς του Mazda MX-5, την Elisa Artioli, λάτρη της αυτοκίνησης και εγγονή του Romano Artioli, πρώην υποστηρικτή της Lotus, καθώς και του Andrea Levy, προέδρου του MI.Mo Milano Monza Motor Show.

Οι ομιλητές παρουσίασαν ποικίλες ιστορίες για να εξηγήσουν τι πυροδοτεί το πάθος τους για την αυτοκίνηση και την οδηγική απόλαυση, γνωστή στην ιαπωνική εταιρεία ως "Jinba Ittai", δηλαδή η διαισθητική σύνδεση μεταξύ ενός Mazda και του οδηγού του. Σε μια άλλη παρουσίαση, τη "Mazda MX-5 - Stories of an icon", ο Nobuhiro Yamamoto, ο Andrea Mancini, ιδιοκτήτης του "Miataland", ενός πολυτελούς θέρετρου στους λόφους της Ούμπρια, όπου διατηρεί τη συλλογή του από MX-5, ο David Giudici, διευθυντής των Ruoteclassiche, οι Youngtimer και AutoItaliana καθώς και άλλοι προσκεκλημένοι ομιλητές, συζήτησαν για την αγάπη τους για το MX-5 μέσα από τις ιστορίες εκείνων που το σχεδίασαν, που το κατέχουν, και που το οδηγούν καθημερινά.

Υπάρχουν αυτοκίνητα που εκτείνονται σε δεκαετίες και εξελίσσονται από γενιά σε γενιά, παραμένοντας πάντα πιστά στον εαυτό τους. Έτσι είναι και το MX-5, ένα διαχρονικό σύμβολο και η απόλυτη έκφραση της οδηγικής απόλαυσης «Jinba Ittai», που χωρίς καμία έκπληξη, αποτελεί το roadster με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών!