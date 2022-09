Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση του νέου προγράμματος της F1 για το 2023, ανακοινώθηκε πως το gp του Μονακό θα παραμείνει για τουλάχιστον 3 χρόνια στο καλεντάρι.

Παρά το ότι υπήρχαν αμφιβολίες για το αν θα παραμείνει στην F1, η liberty media ανανέωσε το συμβόλαιό της με την ιστορική πίστα του Μονακό μέχρι το 2025.

BREAKING: The Monaco Grand Prix will be on the F1 race calendar until at least 2025 🙌#F1 pic.twitter.com/IfOQ2dJ3VM