Είναι επίσημο: Το 2023 το καλεντάρι θα έχει 24 grand prix!

Η FIA ανακοίνωσε και επίσημα τον αριθμό των grand prix για το 2023 που θα φτάσουν τα 24, αριθμό ρεκόρ για την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού! Στο καλεντάρι προστέθηκε και επίσημα η πίστα του Las Vegas, έτσι θα έχουμε τρία gp στην Αμερική μετά το Όστιν και το Μαϊάμι.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Κατάρ αλλά και τα λόγω κορωνοϊού grand prix των Ιαπωνία, Κίνα επιστρέφουν στο καλεντάρι της F1, η οποία θα ανοίξει το πρόγραμμα στις 5/3 στο Μπαχρέιν και θα ρίξει αυλαία στις 26/11 στο Άμπου Ντάμπι.

