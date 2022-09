Το προφίλ των δύο 100% ηλεκτρικών PEUGEOT 308 και 308 SW

Ήδη διαθέσιμα σε ηλεκτροκίνητες plug-in υβριδικές εκδόσεις, τα δύο νέα μοντέλα PEUGEOT 308 – hatchback και SW, θα διατίθενται από το 2023 και σε 100% ηλεκτρική έκδοση.

• ΓΟΗΤΕΙΑ: 100% ηλεκτρικό και 100% ακαταμάχητο 308 hatchback και S/W

• ΓΟΗΤΕΙΑ: Το πρώτο 100% ηλεκτρικό S/W από μία Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

• ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Νέος κινητήρας 115 kW/156hp, νέας γενιάς μπαταρία

• ΑΡΙΣΤΕΙΑ: 12,7 kWh/100 km, υποδειγματική, για την κατηγορία C, τιμή κατανάλωσης

• ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ: Η απόλαυση της 100% ηλεκτρικής οδήγησης με αρωγό το PEUGEOT i-Cockpit®.

ΓΟΗΤΕΙΑ. Ο σχεδιασμός των νέων PEUGEOT E-308 και E-308 SW εμπνέεται τόσο από το DNA της PEUGEOT, όσο και από το δυναμισμό μίας ανώτερης κατηγορίας της αγοράς. Το μακρύτερο καπό τονίζει την εντυπωσιακή σιλουέτα του αμαξώματος, οι αναλογίες είναι έντονες αλλά και διακριτικές, και το νέο έμβλημα της μάρκας δεσπόζει στο κέντρο της μπροστινής γρίλιας. Η συνολική βελτίωση της αρχιτεκτονικής έχει σαν αποτέλεσμα την άριστη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων. Από μπροστά η χαρακτηριστική φωτιστική υπογραφή με τους «κυνόδοντες», πλαισιώνει τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Matrix LED, ενσωματώνοντας ιδανικά το 308 και 308SW στην οικογένεια της PEUGEOT, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους τρείς ‘όνυχες’ των πίσω LED φώτων.



Οι νέες ζάντες αλουμινίου των 18 ιντσών έχουν εξελιχθεί ειδικά για τις 100% ηλεκτρικές εκδόσεις των PEUGEOT 308 και 308 SW.

Η αεροδυναμική τους απόδοση είναι εξαιρετικά μελετημένη ώστε να εξασφαλίζει τη βελτιστοποίηση της οικονομίας.



ΑΡΙΣΤΕΙΑ. Τα νέα PEUGEOT E-308 και E-308 SW πρόκειται να εφοδιάζονται με ένα εντελώς καινούργιο πλήρως ηλεκτρικό κινητήρα: με ισχύ 115 kW (156 bhp) και ροπή 260 Nm (διαθέσιμη «από το ρελαντί») για ακαριαία απόκριση. Ο νέος κινητήρας θα κινεί το E-308 απολύτως αθόρυβα, χωρίς κραδασμούς και χωρίς καθόλου εκπομπές CO2. Ο συγκεκριμένος κινητήρας έρχεται να συμπληρώσει την υπάρχουσα γκάμα, η οποία περιλαμβάνει τις εκδόσεις plug-in hybrid των 180 bhp/132 kW και 225 bhp/162 kW, καθώς και τις εκδόσεις με τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως.



To κιβώτιο του PEUGEOT E-308 και E-308 SW βελτιστοποιεί την αυτονομία οδήγησης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και υψηλό επίπεδο επιδόσεων με κορυφαία απόκριση όπως ταιριάζει στους ηλεκτροκινητήρες.



Η μπαταρία είναι και αυτή νέας γενιάς. Πρόκειται για μία μπαταρία υψηλής τάσεως των 54 kWh (51 kWh ωφέλιμο) νέας χημικής σύνθεσης. Η μπαταρία διαθέτει νέα χημική σύνθεση με 80% Νικέλιο - 10% Μαγγάνιο - 10% Κοβάλτιο, που λειτουργεί με τάση 400 volt και εξασφαλίζει αυτονομία της τάξης των 400χλμ. βάσει πρωτοκόλλου WLTP (σε διαδικασία έγκρισης).



Η οικονομία/αποδοτικότητα ήταν μία σημαντική παράμετρος για τους μηχανικούς των PEUGEOT E-308 και E-308 SW, καθώς οι συνδυασμένες προσπάθειες σε ότι αφορά τον κινητήρα, τη μπαταρία, την αεροδυναμική (βελτιστοποίηση του εμπρός και του κάτω μέρους), περιορισμός του βάρους (πλατφόρμα EMP2) και μείωση των απωλειών τριβής (λάστιχα κατηγορίας Α), κατέστησε δυνατή την επίτευξη αξιοσημείωτα χαμηλής μέσης ηλεκτρικής κατανάλωσης: 12,7kWh/100km, τιμή που αποτελεί σημείο αναφοράς μεταξύ των 100% ηλεκτρικών οχημάτων στην κατηγορία C.



Επιπλέον, για να διαχειριστεί την κατανάλωση ενέργειας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τη λειτουργία οδήγησης (ECO, NORMAL και SPORT) και ακόμη, χάρη στη λειτουργία "BRAKE", να αυξήσει την δύναμη πέδησης καθώς αφήνει το γκάζι, με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της ανακτώμενης ενέργειας.



Ο ενσωματωμένος τριφασικός φορτιστής περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό και έχει ονομαστική ισχύ 11 kW. Η υποδοχή για το βύσμα φόρτισης δέχεται όλους τους τύπους σύνδεσης. Από δημόσιο φορτιστή ισχύος 100kW το αυτοκίνητο χρειάζεται για φόρτιση από 20 έως 80%, λιγότερο από 25 λεπτά.



Από τεχνολογική σκοπιά, τα νέα PEUGEOT E-308 και E-308 SW διαθέτουν τελευταίας γενιάς συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που εξασφαλίζουν ήρεμη και ασφαλή οδήγηση. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

• Προσαρμοζόμενο cruise control με λειτουργία Stop & Go,

• Σύστημα ελέγχου τυφλών σημείων, μεγάλης εμβέλειας (75 μέτρα),

• Προειδοποίηση πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας που ειδοποιεί τον οδηγό όταν εκείνος κάνει όπισθεν.





ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ. Τα νέα PEUGEOT E-308 και E-308 SW προσφέρουν στον οδηγό και τους επιβάτες τους το τελευταίας γενιάς PEUGEOT i-Cockpit, το οποίο διακρίνεται για:

• το μικρής διαμέτρου, θερμαινόμενο τιμόνι, που εξασφαλίζει οδηγική ευχαρίστηση και ελεγχόμενη ευελιξία,

• την τρισδιάστατης απεικόνισης, ψηφιακή οθόνη του συστήματος head-up display, η οποία μπορεί να εξατομικευθεί και να διαμορφωθεί ανάλογα με τις προτιμήσεις του οδηγού,

• την κεντρική οθόνη αφής των 10ιντσών.



Μεγάλη έμφαση έχει επίσης δοθεί και στις λεπτομέρειες της καμπίνας, την έξυπνη λειτουργία των πλήρως διαμορφώσιμων εικονικών πλήκτρων (i-toggles) και τη συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας τεχνολογίας i-Connect® Advanced, ενός συστήματος infotainment που κάνει την εμπειρία οδήγησης πολύ πιο διαισθητική και ευχάριστη.



Ανάλογα με τη χώρα διάθεσης, τα νέα PEUGEOT E-308 και E-308 SW θα είναι διαθέσιμα για αγορά online από την ιστοσελίδα πωλήσεων της μάρκας, που θα χαρίζει στον πελάτη την εμπειρία μίας 100% ψηφιακής αγοράς ("Πωλήσεις Online"), με απόλυτη ασφάλεια. Οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν το νέο τους όχημα, να ανταλλάξουν το παλιό τους, και να χρηματοδοτήσουν το καινούργιο τους αυτοκίνητο, από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή τους. Κάθε πελάτης θα έχει την ελευθερία να επιλέξει την δωρεάν παράδοση του αυτοκινήτου, κατευθείαν στο σπίτι του.



Οι πελάτες μας θα έχουν στη διάθεσή τους μία πλήρη σειρά υπηρεσιών που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Η εφαρμογή MyPeugeot® είναι διαθέσιμη για smartphone, ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνία με το αυτοκίνητο δίνοντας έτσι στο χρήστη τη δυνατότητα να προγραμματίσει τη φόρτιση, ή να ξεκινήσει εξ αποστάσεως τη θερμοκρασιακή προετοιμασία του εσωτερικού του αυτοκινήτου του.