Επιστροφή στα παλιά: Η Ferrari έγινε κίτρινη! (vid, pic)

Η Scuderia γιορτάζει τα 75 της χρόνια, με τη Μόντσα να μετράει 100 χρόνια ζωής έτσι οι άνθρωποι της Ferrari αποφάσισαν να βάλουν μία έξτρα πινελιά για το εντός έδρας grand prix.ς

Η ομάδα των Λεκλέρκ - Σάινθ γίνεται κίτρινη, βάζοντας πολύ κίτρινο στο μονοθέσιο ενώ και οι στολές των οδηγών άλλαξαν για το συγκεκριμένο grand prix, στο οποίο η Scuderia ελπίζει να επιστρέψει στις νίκες.

