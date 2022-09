Μόνο στην Ferrari αυτά: «Έμεινε» και το φορτηγό της!

Ότι μπορεί να πάει στραβά θα πάει. Η Ferrari φέτος κάθε Κυριακή... αρρωσταίνει τους απανταχού fan της, τόσο με τις στρατιγικές της αλλά και τα άθλια pit stop τόσο στον Λεκλέρκ αλλά και τον Σάινθ.

Λίγες μέρες πριν το εντός έδρα grand prix στη Μόντσα, έγινε ακόμα ένα απίθανο περιστατικό, αυτή τη φορά όμως δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό τμήμα αλλά με τη γενικότερη γκαντεμιά της Scuderia.

Ένα από τα φορτηγά της ομάδας έμεινε στο δρόμο και χρειάστηκε οι υπεύθυνοι να φωνάξουν την πυροσβεστική για να λυθεί το πρόβλημα, σε μία σεζόν που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο για τη Ferrari σε όλα τα επίπεδα.

🚨| The Ferrari truck suffered a breakdown on the way to Monza.



This season is cursed 🙃 pic.twitter.com/70tQy4Kskg