MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ο Πύρρος Δήμας έβγαλε την ολυμπιακή δάδα σε δημοπρασία στο Cash or Trash - Εκνευρισμός στην ΕΟΕ, αυστηρή προειδοποίηση

Άρση Βαρών
0
Έντονα ενοχλημένη είναι η διοίκηση της ΕΟΕ με τον Πύρρο Δήμα, καθώς ο τετράκις Ολυμπιονίκης εμφανίζεται σε τηλεοπτική εκπομπή να βγάζει σε δημοπρασία την ολυμπιακή δάδα.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.

Ο Πύρρος Δήμας έβγαλε την ολυμπιακή δάδα σε δημοπρασία στο Cash or Trash - Εκνευρισμός στην ΕΟΕ, αυστηρή προειδοποίηση