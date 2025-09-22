Χρόνος ανάγνωσης 1’ Ο Πύρρος Δήμας έβγαλε την ολυμπιακή δάδα σε δημοπρασία στο Cash or Trash - Εκνευρισμός στην ΕΟΕ, αυστηρή προειδοποίηση 22-09-2025 19:30 SDNA Newsroom Άρση Βαρών 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Έντονα ενοχλημένη είναι η διοίκηση της ΕΟΕ με τον Πύρρο Δήμα, καθώς ο τετράκις Ολυμπιονίκης εμφανίζεται σε τηλεοπτική εκπομπή να βγάζει σε δημοπρασία την ολυμπιακή δάδα. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Φωνάζει ότι εκεί πονάει: Οι 2 θέσεις που Παπαδημητρίου - Βιτόρια άφησαν άδειο τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Ήταν που θα «τελείωνε» τον Πούτιν: Έκανε (πολύ) πίσω ο Τραμπ… instanews.gr Οι αποδείξεις την ώρα της φωτιάς: Η αλήθεια για το καρέ που έστειλε τους δυο εθελοντές από την Πάτρα στη φυλακή menshouse.gr «Αποθέωσε» τον Αντώνη Σαμαρά η Ράνια Τζίμα για τον πιο ανθρώπινο λόγο instanews.gr «Ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Παναθηναϊκός»: Χοντρή σπόντα απ’ τον Κώστα Βαξεβάνη… dailymedia.gr Οι παιδοκτονίες της Πάτρας γίνονται σειρά: Η ηθοποιός που θα υποδυθεί τη Ρούλα Πισπιρίγκου dailymedia.gr Το αστείο με την 11άδα που ήθελε ο Βιτόρια στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό menshouse.gr Νέος προπονητής ΠΑΟ: Ο εκλεκτός του Αλαφούζου μετά τις συνεντεύξεις με όλους τους υποψήφιους menshouse.gr Ο Πύρρος Δήμας έβγαλε την ολυμπιακή δάδα σε δημοπρασία στο Cash or Trash - Εκνευρισμός στην ΕΟΕ, αυστηρή προειδοποίηση SHARE