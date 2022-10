Αγνοείται η Ιρανή αναρριχήτρια, Ελνάζ Ρεκαμπί, που αγωνίστηκε χωρίς χιτζάμπ

Ολοένα και αυξάνεται η ανησυχία για την 33χρονη, της οποίας το κινητό τηλέφωνο και το διαβατήριο κατασχέθηκαν προτού επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να επιστρέψει στην Τεχεράνη την Τρίτη, μία μέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη επιστροφή της.



Η ανταποκρίτρια του BBC Ράνα Ραχιμπούρ έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο τουίτερ ότι «Υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια της». Η έμμεση απάντηση της ιρανικής πρεσβείας στη Σεούλ, ήρθε μέσω τιτιβίσματος το οποίο ανέφερε ότι «Αρνούμαστε κατηγορηματικά τα fake news και την παραπληροφόρηση», αναφορικά με την Ρεκαμπί.

Μετά τον διεθνή σάλο που ξέσπασε στον λογαριασμό της αθλήτριας στο instagram ανέβηκε story, στο οποίο ανέφερε: «Καταρχάς απολογούμαι για την ανησυχία που προκάλεσα. Εξαιτίας απρόσμενης κλήσης μου να αγωνιστώ η χιτζάμπ μου χωρίς να υπάρχει πρόθεση έγινε προβληματική. Αυτή τη στιγμή είμαι στο δρόμο της επιστροφής για το Ιράν μαζί με την ομάδα μου βάσει του προγραμματισμού που υπήρχε».

Η ανακοίνωση αυτή ωστόσο δεν μειώνει την ανησυχία καθώς δεν είναι σαφείς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε.

Θυμίζουμε ότι η δολοφονία της Μαχσά Αμινί από την αστυνομία ηθών της χώρας, πριν από ένα μήνα (16/09), είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσουν βίαιες συγκρούσεις, στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι, με τις καταπιεσμένες γυναίκες του Ιράν να πρωτοστατούν καίγοντας τις χιτζάμπ τους και κόβοντας δημοσίως τα μαλλιά τους με σύνθημα “zan, zendegi, azadi” (σ.σ.: “γυναίκα, ζωή, ελευθερία”).

Πέρυσι η Ρεκαμπί έγινε η πρώτη Ιρανή που κατακτά μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αναρρίχησης, ενώ στην Κορέα κατέλαβε την 4η θέση.

