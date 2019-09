Το... ταξίδι από τον ΠΑΟΚ στην Ισπανία και την ιστορική Θιουδάδ Ρεάλ (vid-pics)

Μπορεί ο Δικέφαλος τα τελευταία χρόνια να μην διανύει την καλύτερη περίοδο στο ελληνικό χάντμπολ, ωστόσο συνεχίζει να αποτελεί σταθμό για τις Ευρωπαϊκές ομάδες, που αναζητούν Έλληνες αθλητές με ταλέντο.

Ένας από αυτούς, που φέτος θα ψάξου το ευρωπαϊκό όνειρο, είναι και ο Κώστας Κοτανίδης. Μάλιστα, ο νεαρός τερματοφύλακας από το Κιλκίς, έρχεται να συνεχίσει την παράδοση του ΠΑΟΚ με τους τερματοφύλακες που παίρνουν μεταγραφή στο εξωτερικό, καθώς έχουν προηγηθεί οι Μπουκοβίνας, Λοΐζος, Γουργούμης.

Το άρθρο συνεχίζεται μετά τη διαφήμιση

Το εν λόγω σκηνικό, δείχνει φυσικά και πως δεν είναι τυχαίο όλο αυτό στο στρατόπεδο του Δικεφάλου, αναφορικά με την δουλειά που γίνεται στους εκάστοτε τερματοφύλακες.

Η πρόκληση που έχει μπροστά του ο Έλληνας τερματοφύλακας μόνο απλή δεν είναι, αν κανείς αναλογιστεί πως η Θιουδάδ Ρεάλ, είναι μύθος του ισπανικού χάντμπολ, η οποία μετράει 3 EHF Champions league, πέντε πρωταθλήματα Ισπανίας και έξι κύπελλα.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από οικονομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει εκ νέου το τμήμα, την Vestas Bm Alarcos Ciudad Real, η οποία ιδρύθηκε το 2012 από τις στάχτες της Θιουδάδ Ρεάλ.

Το SDNA επικοινώνησε με τον πορτιέρε Κώστα Κοτανίδη στην Ισπανία όπου βρίσκεται, ο οποίος μίλησε για την σημαντική μεταγραφή του, τις διαφορές ανάμεσα στα δυο πρωταθλήματα αλλά και τους στόχους που θέτει για τη νέα σεζόν.

Σχετικα Στον Σφιντέρσκι ο τίτλος του πολυτιμότερου για το παιχνίδι με τον Πανιώνιο 5 άρθρα, 1 ομάδα, 1 πρόσωπο

«Το να κάνω το βήμα του εξωτερικού ήταν μια δύσκολη απόφαση για μένα την οποία την σκεφτόμουν καιρό. Νομίζω φέτος ήταν η κατάλληλη στιγμή να γίνει αυτό το άλμα στην καριέρα μου.

Μετά από τέσσερα συνεχόμενα χρόνια πρωταθλητισμού, δύο με την ομάδα του Διομήδη και δύο με την ομάδα μου τον ΠΑΟΚ έρχεται η στιγμή που τα βάζεις κάτω και λες, θέλω το κάτι παραπάνω και έτσι σιγά σιγά η σκέψη έγινε θέληση και η θέληση έγινε πράξη» σχολίασε αρχικά.

Το άρθρο συνεχίζεται μετά τη διαφήμιση

Βέβαια στο ελληνικό χάντμπολ δεν υπάρχουν οι λεγόμενοι μάνατζερ, με αποτέλεσμα τόσο ο Κοτανίδης όσο και αρκετοί ακόμα Έλληνες αθλητές που βγήκαν στο εξωτερικό, να αναγκάζονται να δημιουργήσουν από μόνοι τους, ακόμα και τα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αθλητής της Θιουδάδ Ρεάλ ανέφερε πως: «Στην αρχή είναι αλήθεια ότι μου φαινόταν βουνό, είναι λίγο διαφορετική η ελληνική πραγματικότητα... Πρέπει να κόψεις βίντεο με τους αγώνες σου, να μιλήσεις με τα κατάλληλα άτομα που θα σε φέρουν σε επαφή με τις εκάστοτε ομάδες, και τώρα δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο ή μπάσκετ που οι επιλογές είναι άπειρες, στο χάντμπολ είμαστε μια μικρή κοινωνία και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Ευτυχώς για μένα είχα δύο τρεις φίλους οι οποίοι με βοήθησαν σε αυτό το κομμάτι και μου άνοιξαν τις λεγόμενες πόρτες, τους οποίους του ευχαριστώ πολύ».

Το καλοκαίρι βέβαια υπήρχαν και διάφορα σενάρια για επαφές σου με άλλες ομάδες του εξωτερικού. Τι ακριβώς συνέβη;

«Η αλήθεια είναι ότι είχα αρκετές προτάσεις, αν και νέος στην αγορά του εξωτερικού, από Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, αλλά όταν ήρθε η πρόταση από την Ισπανία και την Ciudad Real ήταν θέμα χρόνου και τυπικού χαρακτήρα όλη η μετέπειτα διαδικασία. Δεν είναι λίγο να θέλει στο δυναμικό της μια από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ισπανία η οποία έχει κατακτήσει τρία EHF Champions league, πέντε πρωταθλήματα Ισπανίας, έξι κύπελλα και ένα σορό ακόμα τίτλους, και ας είναι σε μια δύσκολη ιστορικά στιγμή για αυτήν η οποία παλεύει τα τελευταία τρία χρόνια να ανέβει στην πρώτη κατηγορία μετά το οικονομικό... μπαμ που είχαν σχεδόν όλες οι ομάδες στην Ισπανία, και ποιος ξέρει ίσως φέτος να είναι η χρονιά μας, on the way to Asobal όπως λέει και το μότο της ομάδας».

Όσο για τις διαφορές ανάμεσα στα δυο πρωταθλήματα, ο Κώστας Κοτανίδης αρκέστηκε να σημειώσει πως:

«Μετά από αρκετές προπονήσεις στην Ισπανία, μπορώ να πω ότι το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, δεν είναι τυχαίο που οι Ισπανοί πρωταγωνιστούν σε όλα τα αθλήματα σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο. Το know how είναι σε άλλο επίπεδο, ξέρουμε τι κάνουμε, πότε να το κάνουμε, σε τι ένταση, πόση ώρα και όλα έχουν μια ροή και συνέχεια.

Σχετικα Δίπλα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ εδώ και 20 χρόνια (pic) 5 άρθρα, 1 ομάδα, 1 πρόσωπο

Ο καθένας έχει τον ρόλο του και όλοι μαζί είμαστε σαν ένα... καλοκουρδισμενο ρολόι. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος με τον τρόπο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουμε. Τα πρότυπα είναι 100% επαγγελματικά, κάτι που δεν βλέπουμε συχνά στην Ελλάδα. Μακάρι σε μερικά χρόνια να αλλάξει αυτό και στο ελληνικό χάντμπολ, να υπάρξει μια μεγαλύτερη στήριξη γενικά στο άθλημα, όπως για παράδειγμα το να προβάλλονται οι αγώνες στην κρατική τηλεόραση. Η εικόνα του αθλήματος θα βοηθήσει ώστε να μεγαλώσει το αγαπημένο μας άθλημα, αλλά και να έρθουν περισσότερα παιδιά πιο κοντά στον αθλητισμό».

Τέλος ο διεθνής τερματοφύλακας υπογράμμισε ότι: «Θα πρέπει φυσικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στην οικογένεια του ΠΑΟΚ που με πίστεψε, στον κόσμο, όσο και στον Διομήδη Άργους, όπου αμφότερες οι δυο ομάδες με εμπιστεύτηκαν. Παράλληλα ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια μου έδιναν κίνητρο για να εξελιχθώ στο αγωνιστικό κομμάτι. Φυσικά στην πρώτη μου ομάδα, τον ΓΑΣ Κιλκίς, που μου έδωσε την δυνατότητα να γνωρίσω το χάντμπολ και εννοείται στο μεγάλο μου στήριγμα, την οικογένεια μου που είναι πάντα δίπλα μου.

Το promo βίντεο της μεταγραφής του Κώστα Κοτανίδη που ετοίμασε η ισπανική ομάδα: