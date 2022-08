Η πρεμιέρα της Super League και το ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ στο Novasports!

50 ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις (19-22/8) για τους συνδρομητές Nova – Wind!

Πλούσιο ποδοσφαιρικό… μενού με 50 συναρπαστικούς αγώνες περιμένει τους συνδρομητές Nova – Wind αυτή την εβδομάδα στο γήπεδο του Novasports! Η πρεμιέρα της ελληνικής Super League με τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός, Άρης – Λεβαδειακός, Ατρόμητος – ΟΦΗ, το κλασικό ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ και όλη η Premier League, η συναρπαστική ισπανική LaLiga Santander με Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης και Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα, η γερμανική Bundesliga με Μπόχουμ – Μπάγερν, η γαλλική Ligue 1 με το ντέρμπι Λιλ – Παρί Σεν Ζερμέν, η ολλανδική Eredivisie με Άγιαξ, Φέγενορντ, η βελγική Jupiler Pro League και άλλα πολλά υπόσχονται μοναδικές συγκινήσεις από την Παρασκευή 19 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 22 Αυγούστου.

Από πλευράς ελληνικού ενδιαφέροντος τα βλέμματα στρέφονται στην έναρξη του πρωταθλήματος της Super League. Στην πρεμιέρα οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Ατρόμητος – ΟΦΗ (20/8, 20:00), ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός (20/8, 21:45) και Άρης – Λεβαδειακός (21/8, 20:30). Παράλληλα, πρεμιέρα κάνουν και οι αγαπημένες εκπομπές των φιλάθλων, «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με την Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα, καθώς και «Monday Football Club» με τους Ντέμη Νικολαϊδη και Γιάννη Πάγκο. Σχόλια, αναλύσεις των αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά των ξένων πρωταθλημάτων ρεπορτάζ, εκλεκτοί καλεσμένοι κι άλλα πολλά θα κρατούν συντροφιά στους φίλους του αθλητισμού το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα.

Στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης που απολαμβάνουν οι συνδρομητές Nova – Wind στο γήπεδο του Novasports, δεσπόζει το κλασικό ντέρμπι της Premier League, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ (22/8, 22:00) στο Novasports Prime με τους απεσταλμένους Χρήστο Σωτηρακόπουλο και Βασίλη Κωνσταντόπουλο από το Σαββατοκύριακο (20-21/8) να μεταφέρουν μέσα από τις εκπομπές του Novasports τον παλμό και πλούσιο ρεπορτάζ για το ντέρμπι του «Old Trafford». Παράλληλα, οι λάτρεις του αγγλικού πρωταθλήματος θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλες τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής με την πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Νιουκάστλ (21/8, 18:30) ενώ η Τσέλσι δοκιμάζεται στην έδρα της Λιντς (21/8, 16:00). Και φυσικά το κανάλι Novasports Premier League, με τις σπέσιαλ εκπομπές πριν και μετά τους αγώνες, «Premier League Kick Off» & «Premier League The Show», με τον Αποστόλη Λάμπο με ειδικές αναλύσεις, συνεντεύξεις, σχόλια, αφιερώματα, θα κρατάει συντροφιά στους φαν του αγγλικού πρωταθλήματος.

Στη LaLiga Santander η «βασίλισσα» Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει στη Γαλικία, όπου θα αντιμετωπίσει την Θέλτα (20/8, 23:00), ενώ οι «μπλαουγκράνα» της Μπαρτσελόνα δοκιμάζονται στη χώρα των Βάσκων, στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ (21/8, 23:00). Παράλληλα, αμφίρροπες αναμένονται οι αναμετρήσεις Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βαλένθια (21/8, 18:30) και Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ (21/8, 20:30). Στη Bundesliga η πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου, αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μπόχουμ (21/8, 18:30), ενώ στην Ligue 1 η πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν παίζει ντέρμπι στην έδρα της Λιλ (21/8, 21:45).

Αγωνιστική δράση έχουμε και στην Eredivisie Ολλανδίας, την Jupiler Pro League Βελγίου, και στην ιταλική Serie B. Και όλα αυτά σε μία μοναδική σεζόν με περισσότερους από 3.500 αγώνες και περισσότερα από 100 ποδοσφαιρικά ντέρμπι, μέσα από 10 κανάλια Novasports και 4 extra υπηρεσίες Novasports και τις εκπομπές «Matchday Live Tonight», «Matchday Live» και Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό» με τον Αποστόλη Λάμπο.

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova - Wind έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων (19-22/8) έχει ως εξής στο Novasports:



Παρασκευή 19 Αυγούστου

18:00 Τουρνουά τένις WTA 1000 Cincinnati Α’ Προημιτελικός, Novasports 6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:30 Γερμανικό πρωτάθλημα 2. Bundesliga - 5η αγωνιστική: Αμβούργο-Ντάρμσταντ Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

20:00 Τουρνουά τένις WTA 1000 Cincinnati Β’ Προημιτελικός, Novasports 6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

20:30 The Betsson Match Preview (Μ), Novasports3 με τη Λίλα Κουντουριώτη

21:00 Ισπανικό πρωτάθλημα LaLiga Santander - 2η αγωνιστική: Εσπανιόλ-Βαγιεκάνο, Novasports1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga - 3η αγωνιστική: Γκλάντμπαχ-Χέρτα, Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:45 Βελγικό πρωτάθλημα Jupiler Pro League - 5η αγωνιστική: Έουπεν - Σερένγκ, Novasports4 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1 - 3η αγωνιστική: Λιόν-Τρουά, Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 Τουρνουά τένις WTA 1000 Cincinnati Γ’ Προημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

23:00 Ισπανικό πρωτάθλημα LaLiga Santander - 2η αγωνιστική: Σεβίλλη-Βαγιαδολίδ, Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

23:00 Ισπανικό πρωτάθλημα LaLiga SmartBank - 2η αγωνιστική: Αλαβές-Μιραντές, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου



Σάββατο 20 Αυγούστου

02:00 Τουρνουά τένις WTA 1000 Cincinnati Δ’ Προημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

13:30 Premier League Kick off, Novasports Premier League με τον Αποστόλη Λάμπο

14:30 Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League - 3η αγωνιστική: Τότεναμ-Γουλβς, Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:00 Matchday Live, Novasports Prime με τον Αποστόλη Λάμπο

16:30 Matchday Live Λεπτό προς Λεπτό, Novasports Prime με τον Αποστόλη Λάμπο

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Ντόρτμουντ-Βέρντερ Βρέμης, Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ, Novasports5 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Σάλκε, Novasportsextra1 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ, Novasportsextra2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Άουγκσμπουργκ-Μάιντς, Novasportsextra3 σε περιγραφή του Χαράλαμπου Σαραντινάκη

17:00 Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ, Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

17:00 Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα, Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

17:00 Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: Φούλαμ-Μπρέντφορντ, Novasports4 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

17:00 Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: Λέστερ-Σαουθάμπτον, Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

18:00 Τουρνουά τένις WTA 1000 Cincinnati Α’ Ημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

18:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Μονακό-Λανς, Novasports News σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

18:30 Ισπανικό πρωτάθλημα LaLiga Santander: Οσασούνα-Κάδιθ, Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

19:00 Matchday Live, Novasports Prime με τον Αποστόλη Λάμπο

19:30 Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: Μπόρνμουθ-Άρσεναλ, Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

19:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία, Novasports Prime σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

20:00 Ελληνικό πρωτάθλημα Super League 1η αγωνιστική: Ατρόμητος-ΟΦΗ, Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου

20:00 Τουρνουά τένις WTA 1000 Cincinnati Β’ Ημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:00 Αγώνες πυγμαχίας Bare Knuckle Fighting Championship 27, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:30 Ισπανικό πρωτάθλημα LaLiga Santander: Μαγιόρκα-Μπέτις, Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:30 Γερμανικό πρωτάθλημα 2.Bundesliga: Μπραουνσβάιγκ-Φορτούνα Ντίσελντορφ, Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:45 Ελληνικό πρωτάθλημα Super League: ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός, Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Ευγένιου Δαδαλιάρα

22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Μαρσέιγ-Ναντ, Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

23:00 Ισπανικό πρωτάθλημα LaLiga Santander: Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

23:45 Η Ώρα των πρωταθλητών, Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα

Κυριακή 21 Αυγούστου

01:05 Αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου MLS - 26η αγωνιστική: New York Red Bulls-Cincinnati, Novasports Start σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

14:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Στρασμπούρ-Ρενς, Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

14:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga 2: Χάνσα Ροστόκ-Ζανκτ Πάουλι, Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

14:30 Βελγικό πρωτάθλημα Jupiler Pro League - 5η αγωνιστική: Κλάμπ Μπριζ-Κόρτράικ, Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

15:30 Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie: Σπάρτα Ρότερνταμ-Άγιαξ, Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:00 Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: Λιντς Γιουνάιτεντ-Τσέλσι, Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

16:00 Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: Γουέστ Χαμ-Μπράιτον, Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Κολωνία, Novasports Prime σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

17:45 Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie: Βααλβάικ-Φέγενορντ, Novasports4 σε περιγραφή του Χαράλαμπου Σαραντινάκη

15:00 Premier League The Show, Novasports Premier League με τον Αποστόλη Λάμπο

18:05 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Ρεν-Αζαξιό, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

18:30 Αγγλικό πρωτάθλημα Premier League: Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Σίτι, Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

18:30 Ισπανικό πρωτάθλημα LaLiga Santander: Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βαλένθια, Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

18:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Μπόχουμ-Μπάγερν Μονάχου, Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

19:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Α΄ μέρος, Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

20:30 Ελληνικό πρωτάθλημα Super League: Άρης-Λεβαδειακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Θωμά Μίχου

20:30 Premier League The Show, Novasports Premier League με τον Αποστόλη Λάμπο

20:30 Ισπανικό πρωτάθλημα LaLiga Santander: Ατλέτικο Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ, Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:00 Τουρνουά τένις WTA 1000 Cincinnati Tελικός, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

21:45 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Λιλ-Παρί Σεν Ζερμέν, Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:45 Ιταλικό πρωτάθλημα Serie B - 2η αγωνιστική: Πίζα-Κόμο, Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

22:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Β’ μέρος, Novasports Prime με τη Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα

23:00 Ισπανικό πρωτάθλημα LaLiga Santander: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα, Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη



Δευτέρα 22 Αυγούστου

20:00 Monday Football Club A’ Μέρος, Novasports Prime με τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Γιάννη Πάγκο

21:00 Ισπανικό πρωτάθλημα LaLiga Santander: Έλτσε-Αλμερία, Novasports1

22:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

23:00 Ισπανικό πρωτάθλημα LaLiga Santander: Χιρόνα-Χετάφε, Novasports1

23:00 Ισπανικό πρωτάθλημα LaLiga SmartBank: Μάλαγα-Λας Πάλμας, Novasports Start

24:00 Monday Football Club Β’ Μέρος, Novasports Prime με τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Γιάννη Πάγκο