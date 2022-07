Novacinema: «Καυτός» Ιούλιος με καθηλωτικές πρεμιέρες, νέα σειρά και special αφιερώματα!

Ο Ιούλιος έρχεται…. «καυτός», ξεκαρδιστικός και σπέσιαλ αφιερωματικός στον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, στα κανάλια Novacinema!

Οι συνδρομητές Nova-Wind, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δυνατά blockbusters, νέα συναρπαστική σειρά, ξεκαρδιστικές κωμωδίες και σπέσιαλ αφιερώματα - όλα διαθέσιμα, στην πλατφόρμα της ΕΟΝ On Demand, όπως και όλο το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema, με 7 days Catch-up.

Πέντε συγκλονιστικά φιλμ περιμένουν όλες τις Κυριακές του Ιουλίου τους συνδρομητές του Novacinema1. Αρχή με την κωμωδία τρόμου «Silent Night» (3/7, 22:00) με τους Keira Knightley, Matthew Goode, Lily-Rose Depp υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Camille Griffin. Ένα ζευγάρι και ο γιος τους υποδέχονται τους φίλους και τους συγγενείς τους για το τέλειο ρεβεγιόν Χριστουγέννων. Πράγματι, είναι όλα τέλεια, εκτός από μία λεπτομέρεια: όλοι πρόκειται να πεθάνουν. Η συνέχεια την Κυριακή 10/7 (22:00) με την οικογενειακή ταινία «Peter Rabbit 2: The Runaway» με τους Rose Byrne, Domhnall Gleeson και τις φωνές των Margot Robbie, Sam Neill, David Oyelowo, James Corde σε σκηνοθεσία του Will Gluck. Ο σκανταλιάρης Πίτερ Ράμπιτ αναζητά λίγη περιπέτεια και φεύγει από τον όμορφο κήπο του, αναγκάζοντας την οικογένειά του να ρισκάρει τα πάντα για να τον φέρει πίσω ασφαλή. Τη σκυτάλη παίρνει η κοινωνική ταινία «Blue Bayou» (17/7, 22:00) με τους Alicia Vikander, Justin Chon, Mark O'Brien σε σκηνοθεσία του Justin Chon. Γεννημένος στην Κορέα αλλά υιοθετημένος και μεγαλωμένος στην Αμερική, ένας άνδρας έρχεται αντιμέτωπος με τον φόβο της απέλασης και τον κίνδυνο να χάσει για πάντα την οικογένειά του. Και στη συνέχεια έρχεται η αληθινή ιστορία «The Mauritanian» (24/7, 22:00) και τους Jodie Foster, Benedict Cumberbatch, Shailene Woodley, Tahar Rahim στους πρωταγωνιστικούς ρόλους υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Kevin Macdonald. Η ιστορία του Μοχαμέντου Ουλντ Σλάχι, ενός Μαυριτανού που συνελήφθη από την αμερικανική κυβέρνηση και κρατήθηκε στο Γκουαντάναμο για 14 χρόνια χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Στην τελευταία Κυριακή του Ιουλίου (31/7, 22:00) θα προβληθεί η αληθινή ιστορία «The Outpost» με τους Orlando Bloom, Scott Eastwood, Milo Gibson σε σκηνοθεσία του Rod Lurie. Στη διάρκεια του πολέμου του Αφγανιστάν, μία ομάδα στρατιωτών σε ένα απομονωμένο φυλάκιο έχει αναλάβει να βοηθήσει να βοηθήσει την περιοχή. Οι Ταλιμπάν, όμως, σφίγγουν τον κλοιό γύρω τους...

Επιπλέον, από τη Δευτέρα 18 Ιουλίου και κάθε Δευτέρα στις 22:00 στο Novacinema4 και στο πλαίσιο της ζώνης «House of Europe» έρχεται η νέα δραματική σειρά «The Shift» από τη διακεκριμένη Δανή σκηνοθέτιδα Lone Scherfig γνωστή από τα φιλμ «An Education» και «One Day» και με τη Sofie Gråbøl στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο πιο φημισμένο μαιευτήριο της Δανίας, η Έλα, η διευθύντρια, δίνει μάχη καθημερινά για να δώσει την καλύτερη φροντίδα στις μέλλουσες μητέρες, τα νεογέννητα και τους συγγενείας, παρά τα σοβαρά προβλήματα και τη θυελλώδη προσωπική της ζωή.

Το «Σινεμά του κόσμου», κάθε Τετάρτη στις 22:00, μιλά όλες τις γλώσσες στο Novacinema1 και ταξιδεύει τους συνδρομητές μέσα από εξαιρετικές ταινίες που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις κι έχουν βγάλει τις χώρες τους ασπροπρόσωπες! Αυτόν τον μήνα, θα απολαύσουν αγαπημένες ταινίες όπως το «Le Dindon» (Γαλλία) στις 6/7 (22:00), το «Titane» (Βέλγιο/Γαλλία) στις 13/7 (22:00), το «Six Minutes to Midnight» (Ηνωμένο Βασιλείου) στις 20/7 (22:00) και «Racer and the Jailbird» (Βέλγιο/Ολλανδία) στις 27/7 (22:00).

Η ζώνη «Summer Fun» και τον Ιούλιο συνεχίζει να χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου κάθε βράδυ στις 22:00 στο Novacinema2 με τις πιο διασκεδαστικές κωμωδίες! «Fun with Dick and Jane» (1/7), «The angry birds movie» (2/7), «Neighbors» (3/7), «Neighbors 2: Sorority Rising» (4/7), «The Hangover II» (5/7), «Freaky» (6/7), «The D Train» (7/7), «Superintelligence» (8/7), «Mr. Peabody & Sherman» (9/7), «Ι-4: Λούφα και απαλλαγή» (10/7), «Λούφα και Παραλλαγή» (11/7), «Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στη Στεριά» (12/7), «Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο» (13/7), «Αιγαίο SOS» (14/7), «Barb and Star Go to Vista del Mar» (15/7), «Jack the giant slayer» (16/7), «Zack and Miri make a porno» (17/7), «The Hangover» (18/7), «Jexi» (19/7), «Step Brothers» (20/7), «Irresistible» (21/7), «Overboard» (22/7), «My dog skip» (23/7), «Jerry Maguire» (24/7), «Mystery in St. Tropez» (25/7), «Grown Ups 2» (26/7), «The Other Guys» (27/7), «Crazy Stupid Love» (28/7), «The Hangover III» (29/7), «Yogi bear» (30/7), «Trainwreck» (31/7).

