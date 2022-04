Μονακό – Ολυμπιακός και τα Play Offs της EuroLeague, Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ κρίνονται αποκλειστικά στο Novasports!

Mην χάσετε και Αστέρας Τρίπολης – Λαμία, τα προημιτελικά του 7DAYS EuroCup, Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ, Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα, Στρασμπούρ – Παρί Σεν Ζερμέν.

Πλούσιο αθλητικό θέαμα υπόσχεται το Novasports και αυτή την εβδομάδα στους συνδρομητές με μεγάλες «μάχες» και κορυφαία ντέρμπι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ! Τα φώτα πέφτουν στη σειρά των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Μονακό για την πρόκριση στα Final Four, της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά το 1-1 στη σειρά από τα δύο πρώτα παιχνίδια στο ΣΕΦ, πάνε στο πριγκιπάτο για τα δύο επόμενα ματς της σειράς (Τετάρτη 27/4, 22:00, Παρασκευή 29/4, 22:00) με στόχο είτε τις δύο εκτός έδρας νίκες που θα του «σφραγίσουν» το εισιτήριο για το Βελιγράδι, είτε τη μία προκειμένου η σειρά να γυρίσει στο Φάληρο. Το Novasports βρίσκεται στο πλευρό της ελληνικής ομάδας με την εκπομπή «Playmakers» με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και μεταφέρει τα πάντα με ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και εκλεκτούς καλεσμένους πριν και μετά τους αγώνες των «ερυθρόλευκων».

Παράλληλα, οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και τα άλλα τρία ζευγάρια των Play Offs, Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο (1-1 η σειρά), Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα (1-1 η σειρά), Μακάμπι Τελ Αβιβ – Ρεάλ Μαδρίτης (0-2 η σειρά). Αγωνιστική δράση έχουμε και για τα προημιτελικά του 7DAYS EuroCup με τις αναμετρήσεις Βίρτους Μπολόνια-Ουλμ, Γκραν Κανάρια-Ανδόρα, Τσεντεβίτα Ολίμπια-Μπούρσασπορ, Βαλένθια-Μετροπολιτάν αλλά και στο ιταλικό πρωτάθλημα της Lega Serie A.

Στο ποδόσφαιρο τα Play Offs της Super League Interwetten επιστρέφουν με τις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής, Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα (Κυριακή 1/5, 17:00) και το ντέρμπι της Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (Κυριακή 1/5, 21:00), ενώ για την 5η αγωνιστική των Play Outs οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν τον αγώνα Αστέρας Τρίπολης – Λαμία (Δευτέρα 2/5, 19:30).

Στα ευρωπαϊκά γήπεδα ποδοσφαίρου ξεχωρίζουν οι αγώνες στα μεγάλα πρωταθλήματα, όπως Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ (Σάββατο 30/4, 17:15), Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα (Κυριακή 1/5, 22:00) για την ισπανική La Liga Santander, Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου (Σάββατο 30/4, 16:30), Ντόρτμουντ – Μπόχουμ (Σάββατο 30/4, 16:30) για τη γερμανική Bundesliga, Στρασμπούρ – Παρί Σεν Ζερμέν (Παρασκευή 29/4, 22:00), Μαρσέιγ – Λιόν (Κυριακή 1/5, 21:45) για τη γαλλική Ligue 1.

Οι φίλοι του τένις θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το τουρνουά WTA 1000 Mutua Madrid Open, ενώ λάτρεις των μηχανοκίνητων θα δουν τους Αγώνες αυτοκινήτων DTM Portimao και οι φίλοι των μαχητικών σπορ τις διοργανώσεις «We Love ΜΜΑ» , και «BKFC».

Τρίτη 26 Απριλίου

19:45 Euroleague Outlook by Fonbet.gr, Novasports4 σε επιμέλεια Χρήστου Καούρη

20:30 EuroLeague Play offs 3ος αγώνας: Αναντολού Εφές-Αρμάνι Μιλάνο, Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:15 EuroLeague Play offs 3ος αγώνας: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports Prime σε περιγραφή του Χαράλαμπου Σαραντινάκη

22:00 7DAYS EuroCup Προημιτελικός Βίρτους Μπολόνια-Ουλμ, Novasports3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

22:00 7DAYS EuroCup Προημιτελικός Γκραν Κανάρια-Ανδόρα, Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

23:15 Playmakers, Novasports Prime και στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Τετάρτη 27 Απριλίου

21:00 Playmakers, Α’ μέρος, Novasports Prime και στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

21:00 7DAYS EuroCup Προημιτελικός Τσεντεβίτα Ολίμπια-Μπούρσασπορ, Novasports5 σε περιγραφή του Χαράλαμπου Σαραντινάκη

21:30 EuroLeague Play offs 3ος αγώνας: Μπάγερν Μονάχου-Μπαρτσελόνα, Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 7DAYS EuroCup Προημιτελικός Βαλένθια-Μετροπολιτάν, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

22:00 EuroLeague Play offs 3ος αγώνας: Μονακό-Ολυμπιακός, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα

24:00 Playmakers, Β’ μέρος, Novasports Prime και στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Πέμπτη 28 Απριλίου

16:00 Τένις WTA 1000 Mutua Madrid Open 1ος γύρος, Novasports6 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

18:00 Τένις WTA 1000 Mutua Madrid Open, Novasports6 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

20:30 EuroLeague Play offs 4ος αγώνας: Αναντολού Εφές-Αρμάνι Μιλάνο, Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:15 (αν χρειαστεί) EuroLeague Play offs 4ος αγώνας: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports Prime σε περιγραφή του Χαράλαμπου Σαραντινάκη

23:15 Playmakers, Novasports Prime και στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 29 Απριλίου

16:00 Τένις WTA 1000 Mutua Madrid Open 1ος γύρος, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

18:00 Τένις WTA 1000 Mutua Madrid Open 1ος γύρος, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

19:30 Β’ Κατηγορία γερμανικού πρωταθλήματος 2. Bundesliga, 32η αγωνιστική: Ζανκτ Πάουλι-Νυρεμβέργη, Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

20:00 Τένις WTA 1000 Mutua Madrid Open 1ος γύρος, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

20:30 The Betsson Matchday Preview, Novasports3 καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τη Λίλα Κουντουριώτη

21:00 Playmakers, Α’ μέρος, Novasports Prime και στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

21:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga 32η αγωνιστική: Ουνιόν Βερολίνου-Γκρόιτερ Φιρτ, Novasports3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:45 EuroLeague Play offs 4ος αγώνας: Μπάγερν Μονάχου-Μπαρτσελόνα, Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:45 EFL Championship Αγγλίας 45η αγωνιστική: Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

22:00 EuroLeague Play offs 4ος αγώνας: Μονακό-Ολυμπιακός, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα

22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander, 34η αγωνιστική: Σεβίλλη-Κάδιθ, Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1, 35η αγωνιστική: Στρασμπούρ-Παρί Σεν Ζερμέν, Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

23:00 Β’ Κατηγορία ισπανικού πρωταθλήματος 38η αγωνιστική: Λας Πάλμας-Μάλαγα, Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

24:00 Playmakers, Novasports Prime και στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Σάββατο 30 Απριλίου

11:05 Αγώνες αυτοκινήτων DTM Portimao Πορτογαλία Qualifying Race, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Σκευοφύλακα

14:30 Αγώνες αυτοκινήτων DTM Portimao Πορτογαλία Main Race, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Σκευοφύλακα

15:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Αλαβές-Βιγιαρεάλ, Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

15:00 Β’ Κατηγορία ιταλικού πρωταθλήματος Serie B, 37η αγωνιστική: Μόντσα-Μπενεβέντο, Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

16:00 Matchday Live, Novasports Prime με τον Αποστόλη Λάμπο

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου, Novasports3 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Ντόρτμουντ-Μπόχουμ, Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ, Novasports5 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Αρμίνια Μπίλεφελντ-Χέρτα, Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Άουγκσμπουργκ-Κολωνία, Novasports News σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

17:00 EFL Championship Αγγλίας, 45η αγωνιστική: Νότιγχαμ Φόρεστ-Σουόνσι, Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

17:15 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ, Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

18:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Λανς-Ναντ, Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:30 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Βαλένθια-Λεβάντε, Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Χόφενχαϊμ-Φράιμπουργκ, Novasports3 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

19:45 Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie, 31η αγωνιστική: Άγιαξ-Τσβόλε, Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

20:00 Τένις WTA 1000 Mutua Madrid Open 2ος γύρος, Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:00 We Love ΜΜΑ 57, Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:30 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Novasports Prime και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιαννίκο Δούσκα

21:30 Β’ Κατηγορία γερμανικού πρωταθλήματος 2. Bundesliga, 32η αγωνιστική: Ντάρμσταντ-Άουε, Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης, Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Ρεν-Σεντ Ετιέν, Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

22:00 Τένις WTA 1000 Mutua Madrid Open, Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:50 Αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου MLS 9η αγωνιστική: Real Salt Lake-Los Angeles Galaxy, Novasports5 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

Κυριακή 1 Μαϊου

03:00 BKFC, Novasports6

11:05 Αγώνες αυτοκινήτων DTM Portimao Πορτογαλία Qualifying Race, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Σκευοφύλακα

14:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Τρουά-Λιλ, Novasports Prime σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

14:30 Αγώνες αυτοκινήτων DTM Portimao Πορτογαλία Main Race, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Σκευοφύλακα

14:30 Βελγικό πρωτάθλημα Jupiler Pro League, Play Off 2η αγωνιστική: Αντβέρπ-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Novasports Start σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

15:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Έλτσε-Οσασούνα, Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

15:30 Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie: Άιντχοφεν-Βίλεμ, Novasports4 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:00 Τένις WTA 1000 Mutua Madrid Open 2ος γύρος, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

16:30 Pre Game Show Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Άγγελο Στυλιάδη

17:00 Ελληνικό πρωτάθλημα Super League Interwetten, Play Off 6η αγωνιστική: Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ των Βασίλη Κωνσταντόπουλου και Αποστόλη Λάμπου

17:15 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Γρανάδα-Θέλτα, Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

17:45 Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie: Φορτούνα Σιτάρντ-Φέγενορντ, Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

18:00 Τένις WTA 1000 Mutua Madrid Open, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

18:05 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Μπορντό-Νις, Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

18:30 Ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ Lega Serie A, 29η αγωνιστική: Αρμάνι Μιλάνο-Μπρίντιζι, Novasports4 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

19:00 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Α’ μέρος, Novasports Prime και στο YouTube του Novasports.gr με την Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα

19:30 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Βαγιεκάνο-Ρεάλ Σοσιεδάδ, Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

19:30 Βελγικό πρωτάθλημα Jupiler Pro League: Άντερλεχτ-Κλαμπ Μπριζ, Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

20:00 Τένις WTA 1000 Mutua Madrid Open, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:00 Ελληνικό πρωτάθλημα Super League Interwetten, Play Off 6η αγωνιστική: ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη Γιώργου Βασιλείου και Θωμά Μίχου

21:45 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Μαρσέιγ-Λιόν, Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα, Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

23:00Η Ώρα των Πρωταθλητών, Β’ μέρος Novasports Prime και στο YouTube του Novasports.gr με την Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα

23:05 Αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου MLS 9η αγωνιστική: Nashville SC-Philadelphia Union, Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

Δευτέρα 2 Μαϊου

17:00 Τένις WTA 1000 Mutua Madrid Open Φάση των «32», Novasports6

19:00 Τένις WTA 1000 Mutua Madrid Open Φάση των «32», Novasports6

19:15 EFL Championship Αγγλίας: Φούλαμ-Λούτον, Novasports2

19:30 Ελληνικό πρωτάθλημα Super League Interwetten, Play Out 5η αγωνιστική: Αστέρας Τρίπολης-Λαμία, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου

19:30 Β’ Κατηγορία ισπανικού πρωταθλήματος La Liga SmartBank: Λεγανές-Ουέσκα, Novasports Start σε

21:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Μπάγερ Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Novasports2

21:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Γκλάντμπαχ-Λειψία, Novasports3

21:45 Monday Football Club, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Γιάννη Πάγκο

22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Χετάφε-Μπέτις, Novasports1

22:00 Τένις WTA 1000 Mutua Madrid Open Φάση των «32», Novasports6