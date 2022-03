Πανδαισία με Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ – Ρεάλ Μαδρίτης στο Novasports!

Mην χάσετε και Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος, Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη, Φράιμπουργκ – Μπάγερν, Ντόρτμουντ – Λειψία, Σεντ Ετιέν – Μαρσέιγ, Παρί Σεν Ζερμέν – Λοριάν, EuroCup και Final Four του March Madness στο NCAA.

Πλούσιο θέμα έρχεται αυτή την εβδομάδα στο γήπεδο και στο παρκέ του Novasports με το ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – ΑΕΚ, τις ελληνοϊσπανικές μονομαχίες της EuroLeague, Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα και Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ – Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και τη «μάχη» της Μαρσέιγ, αντιπάλου του ΠΑΟΚ στο Conference League! Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την Κυριακή 3 Απριλίου (20:00) το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των Play Off της Super League Interwetten, ενώ νωρίτερα (17:00) θα δουν τον αγώνα Άρης – ΠΑΣ Γιάννινα. Για τα Play Out οι συνδρομητές Novasports θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (2/4, 17:15).

Παράλληλα, ένα ακόμη παραδοσιακό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι συνδρομητές του Novasports. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Super League Κ19 και, πέρα από το γόητρο, υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον καθώς οι φιλοξενούμενοι θέλουν τη νίκη ώστε να συνεχίσουν να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ο αγώνας είναι εξ’ αναβολής για την 24η αγωνιστική, θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 Απριλίου στις 11:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime. Θα είναι επίσης διαθέσιμος σε Web και YouTube του Novasports.

Στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη, για την La Liga Santander, Φράιμπουργκ – Μπάγερν, Ντόρτμουντ – Λειψία για την Bundesliga και Παρί Σεν Ζερμέν – Λοριάν και Σεντ Ετιέν – Μαρσέιγ για τη Ligue 1.

To μπάσκετ έχει τιμητική θέση και αυτή την εβδομάδα στο… τηλεκοντρόλ των συνδρομητών, καθώς έχουμε την EuroLeague με τις ελληνοϊσπανικές μονομαχίες, Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στο δρόμο για την εξασφάλιση της καλύτερης θέσης ενόψει των Play Off και Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ – Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «πράσινοι» έχουν να υποδεχτούν στο ΟΑΚΑ νωρίτερα και την Μακάμπι Τελ Αβιβ σε εξ’ αναβολής αναμέτρηση. Παράλληλα, συνεχίζεται η αγωνιστική δράση σε 7DAYS EuroCup, Lega Serie A, αλλά και στο March Madness με το Final Four του NCAA και τους ημιτελικούς Villanova-Kansas και North Carolina-Duke.

Και φυσικά το πλούσιο θέαμα του Novasports με τη σφραγίδα της κορυφαίας δημοσιογραφικής ομάδας πλαισιώνουν αυτή την εβδομάδα οι εκπομπές:

Τρίτη 29 Μαρτίου

18:00 Playmakers, A’ Μέρος, Novasports Prime και στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:00 EuroLeague 21η αγωνιστική (εξ αναβολής): Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη, σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα και ρεπορτάζ του Ορέστη Συντελή

20:30 7DAYS EuroCup 17η αγωνιστική: Ουλμ-Μπούρσασπορ, Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:00 Playmakers, Β’ Μέρος, Novasports Prime και στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:00 EuroLeague 21η αγωνιστική (εξ αναβολής): Φενέρμπαχτσε-Άλμπα Βερολίνου, Novasports5 σε περιγραφή του Χαράλαμπου Σαραντινάκη

21:30 EuroLeague 30η αγωνιστική (εξ αναβολής): Αρμάνι Μιλάνο-Μπάγερν Μονάχου, Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 7DAYS EuroCup: Βίρτους Μπολόνια-Γκραν Κανάρια, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

22:00 Τένις WTA 1000 Miami Open Προημιτελικός Α Bencic-Saville, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

Τετάρτη 30 Μαρτίου

02:00 Τένις WTA 1000 Miami Open Προημιτελικός Β Osaka - Collins, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

20:00 Τένις WTA 1000 Miami Open Προημιτελικός Γ, Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

20:00 7DAYS EuroCup: Μπουντούτσνοστ-Μπουργκ, Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

20:30 7DAYS EuroCup: Αμβούργο-Τρέντο, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:00 7DAYS EuroCup: Βενέτσια-Προμηθέας Πάτρας, Novasports Prime σε περιγραφή του Χαράλαμπου Σαραντινάκη

21:00 7DAYS EuroCup: Τσεντεβίτα Ολίμπια-Βαλένθια, Novasports4 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

Πέμπτη 31 Μαρτίου

02:00 Τένις WTA 1000 Miami Open Προημιτελικός Δ, Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

20:00 Playmakers, A’ Μέρος, Novasports Prime και στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:00 EuroLeague 33η αγωνιστική: Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Χαράλαμπου Σαραντινάκη, σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη

21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν, Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:45 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Μονακό, Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

22:00 Τένις WTA 1000 Miami Open Ημιτελικός Α, Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

23:00 Playmakers, Β’ Μέρος, Novasports Prime και στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Παρασκευή 1 Απριλίου

04:00 Τένις WTA 1000 Miami Open Ημιτελικός Β Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

19:30 Β’ Κατηγορία γερμανικού πρωταθλήματος 28η αγωνιστική: Ντιναμό Δρέσδης-Σάλκε, Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

20:00 Playmakers, A’ Μέρος, Novasports Prime και στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Άλμπα Βερολίνου, Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:00 EuroLeague: Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή, σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη

21:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga 28η αγωνιστική: Ουνιόν Βερολίνου-Κολωνία, Novasports3 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Ζαλγκίρις Κάουνας, Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου-Ερυθρός Αστέρας, Novasports Start σε περιγραφή του Χαράλαμπου Σαραντινάκη

21:45 EFL Championship Αγγλίας 40η αγωνιστική: Χαλ-Χάντερσφιλντ, Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:45 Βελγικό πρωτάθλημα Jupiler Pro League: Μπίρσχοτ-Κλαμπ Μπριζ, Novasports6 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 Β’ Κατηγορία ισπανικού πρωταθλήματος La Liga SmartBank, 34η αγωνιστική: Χιρόνα-Μάλαγα, Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

23:00 Playmakers, Β’ Μέρος, Novasports Prime και στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Σάββατο 2 Απριλίου

14:30 EFL Championship Αγγλίας: Μπλάκπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ, Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

15:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander, 30η αγωνιστική: Χετάφε-Μαγιόρκα, Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:00 Matchday Live, Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Φράιμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου, Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Μπάγερ Λεβερκούζεν-Χέρτα, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γκρόιτερ Φιρτ, Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Χόφενχαϊμ-Μπόχουμ, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Αρμίνια Μπίλεφελντ-Στουτγκάρδη, Novasports News σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

17:15 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Λεβάντε-Βιγιαρεάλ, Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

17:15 Ελληνικό πρωτάθλημα Super League Interwetten Play Out 2η αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος, Novasports2 και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη, ανάλυση του Γιαννίκου Δούσκα και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου

17:30 Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie 28η αγωνιστική: Χρόνινγκεν-Άγιαξ, as live 20:00 Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

18:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1, 30η αγωνιστική: Νις-Ρεν, Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

19:30 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

19:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Ντόρτμουντ-Λειψία, Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:45 Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie: Τβέντε-Άιντχοφεν, Novasports5 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:00 Τένις WTA 1000 Miami Open Τελικός, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

20:00 MMA NFC 8 Ντίσελντορφ, Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

21:00 Ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ Lega Serie A, 25η αγωνιστική: Τριέστε – Βίρτους Μπολόνια, Novasports4 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

21:30 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Novasports Prime και στο YouTube του Novasports.gr, με τον Γιαννίκο Δούσκα

21:30 Β’ Κατηγορία γερμανικού πρωταθλήματος 2. Bundesliga: Χάνσα Ροστόκ-Ζανκτ Πάουλι, Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές, Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Σεντ Ετιέν-Μαρσέιγ, Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

22:00 Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie: Φέγενορντ-Βίλεμ, Novasports5 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

23:05 Αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου MLS 5η αγωνιστική: Toronto FC-New York City FC, Novasports6 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Κυριακή 3 Απριλίου

01:05 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA March Madness 2022-Final Four Ημιτελικός Villanova-Kansas, Novasports Prime σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

03:45 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA March Madness 2022-Final Four Ημιτελικός North Carolina-Duke, Novasports Prime σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

11:00 Super League πρωτάθλημα Κ19 24η αγωνιστική (εξ αναβολής): Άρης-ΠΑΟΚ, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

14:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Στρασμπούρ-Λανς, Novasports Prime σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

14:30 Β’ Κατηγορία γερμανικού πρωταθλήματος 2. Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης-Σαντχάουζεν, Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

14:30 Βελγικό πρωτάθλημα Jupiler Pro League: Σταντάρ Λιέγης-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Novasports6 σε περιγραφή του Χαράλαμπου Σαραντινάκη

16:30 Pre Game Show Άρης – ΠΑΣ Γιάννινα, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιάννη Πάγκο

15:00 Ισπανικό πρωτάθλημα: Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε, Novasports1 σε περιγραφή του

17:00 Ελληνικό πρωτάθλημα Super League Interwetten Play Off 3η αγωνιστική Άρης – ΠΑΣ Γιάννινα, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου, ανάλυση του Γιαννίκου Δούσκα και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Θωμά Μίχου

16:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Μετς-Μονακό, Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Άουγκσμπουργκ-Βόλφσμπουργκ, Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:30 Β’ Κατηγορία ιταλικού πρωταθλήματος Serie B, 32η αγωνιστική: Κόμο-Μόντσα, Novasports Start σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

17:15 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Μπέτις-Οσασούνα, Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

18:00 Ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ Lega Serie A, 25η αγωνιστική Σάσαρι – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports4 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

18:05 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Λιόν-Ανζέ, Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

18:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Γκλάντμπαχ-Μάιντς, Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

19:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α’ μέρος, Novasports Prime και στο YouTube του Novasports.gr με τη Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα

19:00 EuroLeague 21η αγωνιστική (εξ αναβολής): Ζαλγκίρις Κάουνας-Ερυθρός Αστέρας, Novasports5 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

19:30 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Βαλένθια-Κάδιθ, Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:30 Βελγικό πρωτάθλημα Jupiler Pro League: Άντερλεχτ-Σαρλερουά, Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

19:30 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Γρανάδα-Βαγιεκάνο, Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

20:00 Ελληνικό πρωτάθλημα Super League Interwetten Play Off 3η αγωνιστική Ολυμπιακός - ΑΕΚ, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και Γιώργου Λιώρη, ανάλυση του Γιαννίκου Δούσκα και ρεπορτάζ των Βασίλη Κωνσταντόπουλου και Γιώργου Βασιλείου

21:45 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Παρί Σεν Ζερμέν-Λοριάν, Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

22:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α’ μέρος, Novasports Prime και στο YouTube του Novasports.gr με τη Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα

22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη, Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Δευτέρα 4 Απριλίου

20:00 Τένις WTA 500 Charleston, Novasports6

20:45 EuroLeague 26η αγωνιστική (εξ αναβολής): Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν Μονάχου, Novasports4

21:30 7DAYS EuroCup 13η αγωνιστική (εξ αναβολής): Αμβούργο-Λιετκαμπέλις, Novasports5

21:45 Monday Football Club, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Γιάννη Πάγκο

21:45 Τένις WTA 500 Charleston, Novasports6

22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ, Novasports1

22:00 Β’ Κατηγορία ισπανικού πρωταθλήματος La Liga SmartBank: Λεγανές-Φουενλαμπράδα, Novasports Start

04:15 (ξημερώματα Τρίτης) Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ March Madness 2022-NCAA Championship game, Novasports Prime