UNDER ARMOUR - Project Rock: «You got to raise the bar»

Η τελευταία συλλογή του Project Rock σε παρακινεί να ξεπεράσεις κάθε όριο.

H επιτυχημένη ‘’The Rock’’ collection, σε συνεργασία με τον παγκοσμίως γνωστό Dwayne Johnson ή αλλιώς “The Rock”, επιστρέφει για ακόμη μια φορά, πιο ανανεωμένη από ποτέ.

Η νέα συλλογή προβάλει τις αξίες και τα ισχυρά μηνύματα της Under Armour, σε συνδιασμό με την δυναμική παρουσία και φιλοσοφία του “The Rock”.

O Dwayne Johnson, ένας αθλητής και multitasker που έχει ξεπεράσει αμέτρητες δυσκολίες στη ζωή του, μέσω της σκληρής δουλειάς, υπομονής και ψυχικής δύναμης, μας προτρέπει να ανεβάσουμε τον πύχη ακόμη πιο ψηλά και παρακινεί τον εαυτό του αλλά και τους γύρω του με στόχο την επιτυχία. Η συλλογή The Rock ενσαρκώνει τις βασικές αξίες της Under Armour, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στο κεντρικό της moto, “The Only Way Is Through” . The Rock & Under Armour ενώνονται σε μια φράση: ‘’The only way through is to raise the bar’’

“When you raise the bar, it’s not just for yourself. It’s for everyone

coming up after you. What pushes you, will ultimately push them.”

– Dwayne Johnson

Η νέα σειρά του Project Rock διατίθεται σε αντρική, γυναικεία και παιδική collection.

Campaign ambassador της γυναικείας σειράς είναι η διεθνής πρωταθλήτρια ski Lindsey Vonn, η οποία, πρεσβεύοντας στο απόλυτο τις αξίες του ’The Rock’’, δίνει motivation στο γυναικείο κοινό.

"I joined Project Rock because it’s motivational. It’s all about getting

better. It’s also a way to drive others—to help everyone to raise the bar

themselves.” – Lindsey Vonn

Πέρα από τη νέα σειρά ρούχων που διαθέτει η συλλογή, η UA έχει εξατομικεύσει και το νέο Project Rock 4 Training Shoe. “It all starts with more energy” είναι το moto του προϊόντος, καθώς προσφέρει προηγμένες τεχνολογίες που θα ανεβάσουν την προπόνηση σου στα ύψη. Πιο συγκεκριμένα, το παπούτσι χρησιμοποιεί τεχνολογία UA TribaseTM για αυξημένη σταθερότητα σε κάθε σου πάτημα και ελαστικότητα του ποδιού κατά τη διάρκεια της άσκησης. Το παπούτσι διαθέτει επίσης και την τελευταία τεχνολογία UA HOVRTM, η οποία είναι υπεύθυνη για την επιστροφή ενέργειας και την απορρόφηση κραδασμών. Τέλος, το παπούτσι είναι εξαιρετικά ελαφρύ και βοηθάει το πόδι να αναπνέει, ανεξαρτήτως της έντασης της άσκησης.

Η συλλογή ‘’The Rock’’ είναι διαθέσιμη σε όλα τα Under Armour Brand Houses, online στο e-

Shop @ https://eshop.unlimitedsport.gr/και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Η Under Armour διανέμεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο αποκλειστικά από τον Όμιλο Fais.