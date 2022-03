Τζάμπολ στην «Euroleague Outlook by Fonbet.gr», σέντρα στην «The Betsson Matchday Preview» στο Novasports!

Δύο νέες αθλητικές εκπομπές κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα σε επιμέλεια Χρήστου Καούρη (9/3) και σε παρουσίαση της Λίλας Κουντουριώτη (11/3) και με την σφραγίδα της κορυφαίας δημοσιογραφικής ομάδας του Novasports

Δύο νέες εκπομπές με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα, έρχονται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο του Novasports! Από την Τετάρτη 9 Μαρτίου και κάθε Τετάρτη στις 20:30 στο Novasports4 θα προβάλλεται η μπασκετική εκπομπή «Euroleague Outlook by Fonbet.gr» σε επιμέλεια του Χρήστου Καούρη, ενώ από την Παρασκευή 11 Μαρτίου και κάθε Παρασκευή στις 20:30 στο Novasports3 θα μεταδίδεται η εκπομπή για τους φαν του ποδοσφαίρου, «The Betsson Matchday Preview» σε παρουσίαση της Λίλας Κουντουριώτη.

Οι λάτρεις της πορτοκαλί μπάλας μέσα από την «Euroleague Outlook by Fonbet.gr» σε επιμέλεια Χρήστου Καούρη και με την φροντίδα όλης της μπασκετικής ομάδας του Novasports, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν το preview της κάθε αγωνιστικής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, στην EuroLeague. Η αγωνιστική κατάσταση των ομάδων πριν από τις μάχες στα ευρωπαϊκά παρκέ, τα σημεία που θα κρίνουν το αποτέλεσμα και άλλα πολλά, κάθε Τετάρτη στις 20:30 από το Novasports4 και σε επανάληψη την ίδια ημέρα στις 24:00 από το Novasports Prime. Πριν από τον πρώτο αγώνα κάθε αγωνιστικής ημέρας, η εκπομπή θα αφορά μόνο στους αγώνες της βραδιάς που ακολουθεί.

Για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου, έρχεται η εκπομπή «The Betsson Matchday Preview» με τη Λίλα Κουντουριώτη! Η εκπομπή θα ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής που ξεκινά από το βράδυ της Παρασκευής, με τη δημοσιογραφική ομάδα του Novasports να δίνει όλα τα τελευταία νέα των πρωταθλημάτων κυρίως σε Ελλάδα και στα Play Off & Play Out της Super League Interwetten, στην Ισπανία και στα πρωταθλήματα της La Liga Santander και La Liga SmartBank, στη Γερμανία και στα πρωταθλήματα Bundesliga και 2. Bundesliga και στη Γαλλία και στο πρωτάθλημα της Ligue 1. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα προβάλλονται μίνι αφιερώματα στα μεγάλα ντέρμπι, προϊστορία των αναμετρήσεων, δηλώσεις, καθώς και παίκτες-κλειδιά που θα είναι το βαρόμετρο στους αγώνες. Η εκπομπή θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 20:30 από το Novasports3 και σε επανάληψη το Σάββατο στις 15:00 από το Novasports Prime πριν την εκπομπή Matchday Live. Εκτάκτως, την Παρασκευή 11/3 η εκπομπή θα κάνει πρεμιέρα στο Novasports Prime στις 21:00.