H Technogym δημιουργεί ένα διαδραστικό pop up experience booth στο Golden Hall

Η Technogym, o κορυφαίος κατασκευαστής premium εξοπλισμού γυμναστικής παρουσιάζει σε έναν ιδιαίτερο χώρο την πολυβραβευμένη σειρά Personal Line by Antonio Citterio.

Από 20 Οκτωβρίου έως 20 Νοεμβρίου προσκαλεί όλους τους λάτρεις του design να γνωρίσoυν από κοντά τη σειρά και να πάρουν μια γεύση της Technogym wellness εμπειρίας στο ειδικά διαμορφωμένο showroom που βρίσκεται στο ισόγειο του πολυκαταστήματος Golden Hall (ex utopia)/ απέναντι από το κατάστημα της GANT, από τις 10.00 το πρωί έως τις 21.00 το βράδυ.

Λίγα λόγια για την Personal Line by Antonio Citterio τηςTechnogym

Από βραβεία όπως το If Design Product Award και το Red Dot Best of the Best Award, ο εμβληματικός Ιταλός σχεδιαστής Αntonio Citterio έχει συνεργαστεί με τον οίκο της Technogym και έχει δημιουργήσει την πρώτη σειρά οικιακού wellness εξοπλισμού που συνδιαλέγεται με τις αρχές του design. Έτσι γεννήθηκε η Personal Line που συνδυάζει τη λειτουργικότητα, το εξαιρετικό στυλ, την απαράμιλλη ποιότητα υλικών, την υψηλή ασφάλεια αλλά την τεχνολογική υπεροχή. H σειρά αντικατοπτρίζει τη σύνθεση των απαράμιλλων σχεδιαστικών ικανοτήτων του Antonio Chitterio με τη μακρόχρονη εμπειρία των 37 ετών της Technogym, της νούμερο ένα εταιρείας στον χώρο της κατασκευής wellness εξοπλισμού.

Η Personal Line αποτελείται από μια πλήρη σειρά εξοπλισμού από cardio, δύναμης και διάτασης, κατασκευασμένη στην Ιταλία από υλικά υψηλής ποιότητας. Η χρήση υλικών όπως σκληρυμένο γυαλί, γυαλισμένο αλουμίνιο, χάλυβας και πλαστικό μαλακής αφής θα σας εκπλήξει κάθε φορά που τα βλέπετε και τα αγγίζετε. Η σειρά περιλαμβάνει το Βike Personal, το Kinesis Personal, το Run Personal, το Cross Personal και το Power Personal.

Εκτός άπο το απαράμιλλο design της, η Personal Line προσφέρει στον σύγχρονο ασκούμενο απεριόριστες εμπειρίες γυμναστικής. Το ολοκαίνουργιο user interface Τechogym Live είναι ενσωματωμένο σε όλα τα cardio μηχανήματα και προσφέρει μια ιδιαίτερη ψηφιακή εμπειρία και premium wellness περιεχόμενο.

Το Τechogym Live, είναι ένα νέο ψηφιακό user interface που εμπνέει τους ανθρώπους ώστε να αγκαλιάσουν την άσκηση και να την κάνουν μέρος της καθημερινότητάς τους, για να πετύχουν αποτελέσματα με διασκεδαστικό και ελκυστικό τρόπο. Χάρη στο νέο Display της Technogym Live, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα απο διάφορες υπηρεσίες την προπόνηση που σας ταιριάζει και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Επίλεξτε το SESSIONS που επιθυμείτε μέσα απο μια μεγάλη ποικιλία στοχοθετημένων προπονήσεων και ακολουθήστε την προπόνηση που σας παρουσίαζει ο Master Trainer στην οθόνη σας μέσω βίντεο. Διαλέξτε το ROUTINES που ανταποκρίνεται στο στόχο σας και προπονηθείτε υπό τις οδηγίες του Master Trainer που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Αφαιθείτε στο ρυθμό της άσκησης δίχως να χρειάζεται να επηρεάσετε την αντίσταση της άσκησης καθώς γίνεται αυτόματα ανάλογα με την προπόνηση που επιλέξατε. Αν επιθυμείτε να τρέξετε χωρίς στόχο, μέσω του OUTDOORS μπορείτε να απολαύστε την προπόνηση σας παρακολουθώντας στην οθόνη σας πραγματικές διαδρομές και φυσικά μονοπάτια ανά τον κόσμο. Το premium content του Technogym live αξίας 89 € προσφέρεται δωρεάν για όλη την σειρά cardio της personal line και ενεργοποιείται μαζι με την αγόρά του μηχανήματος

H Technogym μας καλεί να ανακαλύψουμε τα μοναδικά δημιουργήματα του Antonio Citterio και το ειδικά σχεδιασμένo showroom στο Golden Hall και ένας ολόκληρος κόσμος wellness και τεχνολογίας ξεδιπλώνεται μπροστά μας.

Η Τechnogym διανέμεται στην Ελλάδα από τον Όμιλο Fais.