Ανακάλυψε τη δύναμη που κρύβεται στο NIVEA MAGNESIUM DRY, το 1ο αποσμητικό NIVEA με φυσική προστασία κατά του ιδρώτα.

Μπορεί ο Σεπτέμβρης να σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη του φθινοπώρου, όμως η χώρα μας δεν φημίζεται για τις χαμηλές θερμοκρασίες. Επομένως, η ανάγκη για αξιόπιστη προστασία κατά του ιδρώτα είναι κάτι που μας απασχολεί, καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Restart λοιπόν (ναι ναι! ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί νέες αρχές!) και πρόσθεσε στη ρουτίνα σου τη φυσική προστασία κατά του ιδρώτα, με το νέο αποσμητικό NIVEA Magnesium Dry.

Αυτή η νέα καινοτομία της NIVEA, μας αποκαλύπτει τη δύναμη που βρίσκεται στο ενεργό μαγνήσιο, ένα φυσικό συστατικό το οποίο συμβάλει στην ευεξία του οργανισμού και στην αποτελεσματική προστασία από τον ιδρώτα.

Η νέα αποσμητική σειρά NIVEA Magnesium Dry, είναι αποτέλεσμα έξι χρόνων κλινικής έρευνας και δοκιμών και σκοπό έχει να παραμένει η επιδερμίδα υγιής και αναζωογονημένη σε κάθε δραστηριότητα και καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το μαγνήσιο παρέχει προστασία από τον ιδρώτα και τις οσμές, καλύπτοντας τις ανάγκες γυναικών και αντρών που επιλέγουν ένα πιο υγιεινό και φυσικό τρόπο ζωής.

Παράλληλα, οι συνθέσεις του NIVEA Magnesium Dry δεν περιέχουν αλουμίνιο και αιθυλική αλκοόλη, προσφέροντας μια αξιόπιστη προστασία, σε όσους επιλέγουν less is more λύσεις.

Το μαγνήσιο αποτελεί ένα φυσικό συστατικό, εξαιρετικά αποτελεσματικό όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα μας, αλλά και στην μείωση του στρες. Αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα του οργανισμού μας με αντιφλεγμονώδη δράση, ενισχύει την ενέργεια μας και μειώνει την πίεση. Ενώ, ξεκάθαρα είναι αποτελεσματικό ως συστατικό σε αποσμητικό κατά της εφίδρωσης.

Στο NIVEA Magnesium Dry βρίσκουμε μαγνήσιο σε συνδυασμό με στεατικό οξύ, παράγωγο φυτικών ελαίων αλλά και φυσικό συστατικό του ανθρώπινου οργανισμού… ένας συνδυασμός που μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα.

Η νέα σειρά NIVEA Magnesium Dry διαθέτει 3 αποσμητικά: 2 αποσμητικά για γυναίκες, το Fresh Dry και το Powder Dry, καθώς και 1 ανδρικό προϊόν, το NIVEA MEN Magnesium Dry. Και τα τρία αποσμητικά NIVEA Magnesium Dry είναι απαλλαγμένα από αλουμίνιο ή αλκοόλ.

NIVEA MAGNESIUM DRY FRESH Roll-on για γυναίκες

τιρκουάζ συσκευασία

φρέσκο και φρουτώδες άρωμα

φυσική προστασία από τον ιδρώτα & διατήρηση υγιούς επιδερμίδας

0% αλουμίνιο (ACH)

0% αιθυλική αλκοόλη

NIVEA MAGNESIUM DRY ORIGINAL Roll-on για γυναίκες

ροζ συσκευασία

άρωμα από λευκά άνθη και μόσχο

φυσική προστασία από τον ιδρώτα & διατήρηση υγιούς επιδερμίδας

0% αλουμίνιο (ACH)

0% αιθυλική αλκοόλη

NIVEA MEN MAGNESIUM DRY FRESH Roll -on για άνδρες

μπλε συσκευασία

αρρενωπό φρέσκο άρωμα, εμπνευσμένο από την ανατολή

φυσική προστασία από τον ιδρώτα & διατήρηση υγιούς επιδερμίδας

0% αλουμίνιο (ACH)

0% αιθυλική αλκοόλη

Σχετικά με την Beiersdorf AG

Η εταιρία καλλυντικών Beiersdorf AG είναι ο κορυφαίος πάροχος καινοτόμων και υψηλής ποιότητας προϊόντων για τη φροντίδα της επιδερμίδας, με περισσότερα από 140 χρόνια εμπειρίας. Κορυφαίες και παγκοσμίου φήμης μάρκες, συμπεριλαμβανομένης της NIVEA - της Νο1 μάρκας περιποίησης και φροντίδας της επιδερμίδας παγκοσμίως* - της Eucerin (δερμοκαλλυντικά), της La Prairie (καλλυντικά επιλεκτικής διανομής) και των Hansaplast/ Elastoplast (επιθέματα και περιποίηση πληγών) συνθέτουν το επιτυχημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, το οποίο εμπιστεύονται και επιλέγουν καθημερινά εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Γνωστές μάρκες όπως Labello, Aquaphor, Florena, 8X4, Hidrofugal, Gammon, Coppertone, Maestro, Chaul και Stop the water while using me! εμπλουτίζουν περαιτέρω το άκρως επιτυχημένο χαρτοφυλάκιο. Επίσης, η Beiersdorf αποτελεί έναν από τους παγκόσμιους κύριους κατασκευαστές αυτοκόλλητων προϊόντων και συστημάτων για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τους καταναλωτές, μέσα από την εξ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρία, tesa SE. Η Beiersdorf, η οποία εδρεύει στο Αμβούργο, το οικονομικό έτος 2020 σημείωσε πωλήσεις ύψους €7,025 εκατομμυρίων, καθώς και κέρδη προ φόρων και τόκων, ύψους €828 εκατομμυρίων. Οι 20.000 υπάλληλοι, τους οποίους απασχολεί η Beiersdorf σε όλο τον κόσμο, μοιράζονται τις ίδιες βασικές αξίες, έχουν ισχυρή εταιρική κουλτούρα και έχουν κοινό εταιρικό σκοπό, το “Care Beyond Skin”. H εταιρεία ακολουθεί ένα πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα μέσω της επιχειρηματικής στρατηγικής C.A.R.E.+ και έχει ως επίκεντρο την ανταγωνιστική, βιώσιμη ανάπτυξη. Το πρόγραμμα αυτό εναρμονίζεται πλήρως με τους στόχους που έχει θέσει η Beiersdorf για τη βιωσιμότητα και δημιουργεί σαφή προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές, την κοινωνία και το περιβάλλον.

* Πηγή: Euromonitor International Limited. NIVEA ως μάρκα στις κατηγορίες Περιποίηση Σώματος, Περιποίηση Προσώπου και Περιποίηση Χεριών, στον τομέα της λιανικής, 2019.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.beiersdorf.gr/.

