Ανακάλυψε τη νέα σειρά αντρικής περιποίησης NIVEA MEN FRESH KICK

Ενυδατώνει την επιδερμίδα αφήνοντας αίσθηση φρεσκάδας και αναζωογόνησης!

Το καλοκαίρι είναι και επίσημα εδώ και η ανάγκη της επιδερμίδας μας για καθημερινή περιποίηση και αναζωογόνηση, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.

Φέτος, το NIVEA MEN παρουσιάζει την πιο ολοκληρωμένη σειρά, NIVEA MEN FRESH KICK, καλύπτοντας όλο το φάσμα της αντρικής περιποίησης με προϊόντα που φροντίζουν την επιδερμίδα, αλλάζουν την εμπειρία ξυρίσματος και προσφέρουν την απόλυτη αίσθηση δροσιάς και αναζωογόνησης που διαρκεί. H συγκεκριμένη σειρά απευθύνεται σε όσους αναζητούν την περιπέτεια μέσα από νέες εμπειρίες και μια πιο fresh προοπτική, ενώ παράλληλα επιθυμούν μια επιδερμίδα αναζωογονημένη και γεμάτη ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι συνθέσεις της νέας σειράς είναι εμπλουτισμένες με νερό κάκτου και μέντα φυσικής προέλευσης, στοιχεία που υπόσχονται μια αναζωογονητική αίσθηση φρεσκάδας και αυτοπεποίθησης.

Ανακάλυψε παρακάτω τα προϊόντα της σειράς:

NIVEA MEN Fresh Cream:

Η νέα κρέμα NIVEA MEN Fresh προσφέρει άμεση αίσθηση φρεσκάδας και 24ωρη ενυδάτωση για το πρόσωπο, το σώμα και τα χέρια. Η σύνθεσή της είναι ελαφριά σε μορφή gel και αποτελείται από μέντα 100% φυσικής προέλευσης, ενώ παράλληλα απορροφάται άμεσα από την επιδερμίδα και δεν αφήνει λιπαρότητα. H συσκευασία του προϊόντος αποτελείται από 75% ανακυκλωμένο PET.

NIVEA MEN Cool Kick Fresh Spray & Roll-on

Tα αποσμητικά NIVEA MEN Cool Kick Fresh Spray και Roll-on προσφέρουν φρεσκάδα και αναζωογόνηση της επιδερμίδας που διαρκεί ως και 48 ώρες. Η σύνθεση των δύο προϊόντων δεν περιέχει αιθυλική αλκοόλη, είναι εμπλουτισμένη με νερό κάκτου, που δημιουργεί ευχάριστο αίσθημα δροσιάς, ενώ παράλληλα διατηρεί και τη μασχάλη στεγνή.

NIVEA MEN Fresh Kick Shaving Foam & Gel



Ο Αφρός και το Gel ξυρίσματος NIVEA MEN Fresh Kick βοηθούν στο άνετο και βαθύ ξύρισμα, προστατεύοντας από μικρο-κοψίματα και ερεθισμούς, και ενυδατώνοντας την επιδερμίδα. Η σύνθεση τους προσφέρει άμεση αίσθηση φρεσκάδας και αναζωογόνησης στο πρόσωπο, ενώ είναι εμπλουτισμένη με μέντα φυσικής προέλευσης και νερό κάκτου.

NIVEA MEN Aftershave Balm & Aftershave Lotion

To NIVEA MEN Fresh Kick After Shave Balm έχει δροσερή και ελαφριά σύνθεση hydro-gel με εκχυλίσματα Μέντας φυσικής προέλευσης, Iso-Magnesium, Βιταμίνη Ε και Προβιταμίνη Β5. Το Balm απολυμαίνει, προστατεύει την επιδερμίδα από φλεγμονές, και παράλληλα προσφέρει μια αίσθηση δροσιάς. Βοηθά την ανανέωση της επιδερμίδας. Η σύνθεση της After Shave Lotion περιέχει εκχύλισμα μέντας, νερό κάκτου, βιταμίνη Ε και προβιταμίνη Β5, ενώ αναζωογονεί την ξυρισμένη επιδερμίδα του προσώπου και προσφέρει άμεση ανακούφιση από το ξύρισμα.

Η σειρά Kick Fresh είναι συμβατή με την επιδερμίδα και είναι δερματολογικά εγκεκριμένη.

