Με σύμμαχο την Under Armour, η Άννα Κορακάκη οδεύει στην κατάκτηση ακόμα μιας κορυφής!

Η ανάπτυξη του αθλητισμού απαιτεί πολλούς πόρους και οι αθλητές από την πλευρά τους ακολουθούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, ως αποτέλεσμα πολλές φορές να ωθούν τον εαυτό τους στα όρια, με σκοπό να τα ξεπεράσουν και να θέσουν νέους στόχους.

Ο αθλητισμός χρειάζεται θυσίες, πόσο μάλλον όταν είσαι σε ένα υψηλό επίπεδο, θυσίες που ένας απλός καθημερινός άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί. H Under Armour, με στόχο να κάνει όλους τους αθλητές καλύτερους μέσα από το πάθος, το σχεδιασμό και την αδιάκοπη επιδίωξη για καινοτομία, στηρίζει έμπρακτα και είναι πάντα δίπλα στους Έλληνες αθλητές στη σκληρή προετοιμασία τους για τους μεγάλους αγώνες.

Αθλητές όπως ο χρυσός Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας, ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο άθλημα της ποδηλασίας – πίστας Χρήστος Βολικάκης, οι αθλητές ιστιοπλοΐας και Ολυμπιονίκες του Ρίο 2016 Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής, και ο παραολυμπιονίκης στα 100μ, στα 200μ και στο μήκος Στέλιος Μαλακόπουλος, αποτελούν σημαντικά μέλη της ομάδας της Under Armour. Φυσικό επακόλουθο, η προσθήκη στο elite roster, η χρυσή Ολυμπιονίκης στο άθλημα της σκοποβολής, Άννα Κορακάκη.

Οι πεποιθήσεις και οι αξίες της Άννας αποτέλεσαν μονόδρομο στη νέα συνεργασία με την Under Armour καθώς, παρά τις δυσκολίες που συνάντησε, κατάφερε να είναι η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που κατέκτησε δύο μετάλλια στην ίδια διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων. Στην πρώτη της συμμετοχή στην Ολυμπιάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 25 μέτρα με σπορ πιστόλι και το χάλκινο μετάλλιο στα 10 μέτρα με αεροβόλο πιστόλι. Είναι η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια στην ιστορία των Ελληνικών Ολυμπιακών Ομάδων, που κατέκτησε δύο μετάλλια στην ίδια διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων. Οι πρωτιές της Άννας δεν σταματούν εδώ, καθώς είναι η πρώτη γυναίκα, η οποία έλαβε ως πρώτη λαμπαδηδρόμος την Ολυμπιακή Φλόγα μετά το άναμμα της για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020.

Στόχος της Under Armour είναι να συμβάλλει αποφασιστικά στην προσπάθεια της Χρυσής Ολυμπιονίκη για την κατάκτηση μιας ακόμη κορυφής στους αγώνες που θα διεξαχθούν στο Τόκιο το 2021. Το ‘’ευ αγωνίζεσθαι’’, με την κοινωνική και ηθική υπεροχή των αθλητών, αποτελεί ομοίως και τον πυρήνα της Under Armour.

Με αφορμή τη νέα συνεργασία και το ολυμπιακό ιδεώδες που πρεσβεύει ως αθλήτρια, η Άννα αποτελεί βασικό πρόσωπο της επικοινωνιακής καμπάνιας της εταιρίας, “Train What’s Under The Armour” . Καθ 'όλη τη διάρκεια του 2021, η Under Armour αποφάσισε να προωθήσει την ψυχική δύναμη ως βάση της αποτελεσματικής αθλητικής προπόνησης και της σταθερής αθλητικής απόδοσης για όλους τους αθλητές.

Μέσω της ιστοσελίδας perfomanceacademy.underarmour.com , ενός ψηφιακού μέσου με ασκήσεις και εκπαιδευτικά εργαλεία για την ψυχική δύναμη, η Under Armour διαθέτει όλες τις τεχνικές και τα μυστικά μεγιστοποίησης της απόδοσης που χρησιμοποιούνται από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Η καμπάνια έχει βασιστεί πάνω σε κορυφαίους αθλητές του κόσμου όπως Michael Phelps, Michael Schumacher & Anthony Joshua, οι οποίοι μοιράζονται τον τρόπο με τον οποίο ανταγωνίζονται συνεχώς στα υψηλότερα επίπεδα, όχι μόνο μέσω της σωματικής τους δύναμης αλλά μέσω της ψυχικής δύναμης και της προετοιμασίας.

Η Άννα με τη σειρά της, πρεσβεύοντας τις αξίες της UA και της καμπάνιας “Train What’s Under The Armour” αναφέρει πως η σωματική προπόνηση δεν αρκεί για να είσαι Ολυμπιονίκης αλλά πως, μέσα από τη συγκέντρωση και το διαλογισμό, στοχεύει στην κορυφή του κόσμου.

Παρακολούθησε εδώ τη νέα καμπάνια της Under Armour, “Train What’s Under The Armour”.

Social Media: UnderArmourGreece