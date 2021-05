Η Coca-Cola επίσημος χορηγός του UEFA EURO 2020TM

Η Coca-Cola μας προσκαλεί να απολαύσουμε τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και χαρίζει μοναδικά δώρα για την απόλυτη αθλητική εμπειρία.

Το UEFA EURO 2020TM, το κορυφαίο αθλητικό γεγονός που ενώνει τους φιλάθλους σε όλη την Ευρώπη, πλησιάζει! Η Coca-Cola, επίσημος χορηγός της μεγάλης αυτής αθλητικής γιορτής, για ακόμη μια φορά, μας προσκαλεί να απολαύσουμε, μαζί, τους συναρπαστικότερους αγώνες! Με κύριο και ισχυρό μήνυμα το σύνθημα «Ό,τι αγαπάμε, μας ενώνει», η Coca-Cola μας προτρέπει να αγκαλιάσουμε την πολυπολιτισμικότητα γιατί άλλωστε, αυτό που μας φέρνει κοντά είναι η αγάπη μας για το ποδόσφαιρο.

Όλοι κάνουμε τον προπονητή από τον καναπέ, όλοι θέλουμε να τσιμπήσουμε κάτι στο ημίχρονο, όλοι περιμένουμε το γκολ. Κι όταν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα όλοι θα νιώσουμε τα ίδια συναισθήματα: την ίδια χαρά, την ίδια ανατριχίλα, την ίδια συγκίνηση.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας για το UEFA EURO 2020TM, η εταιρεία έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας, που περιλαμβάνει τηλεοπτικό σποτ, digital και outdoor ενέργειες αλλά και μεγάλες συνεργασίες με πελάτες, υπενθυμίζοντας, πως κάποια πράγματα μπορεί με μια πρώτη ματιά να δείχνουν αντίθετα μεταξύ τους, αλλά αν παρατηρήσουμε λίγο καλύτερα, μπορούμε να δούμε ότι η αγάπη για κάτι κοινό, μπορεί να τα ενώσει.

Ακόμη, θέλοντας να μεταφέρει τον έντονο παλμό των αγώνων στα σπίτια των καταναλωτών και να μοιραστεί μαζί τους το πάθος και την ενέργεια της μεγάλης αυτής γιορτής, η Coca-Cola, καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, από 24 Μαΐου έως και 11 Ιουλίου, θα τους δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε έναν άκρως ποδοσφαιρικό διαγωνισμό και να κερδίσουν φανταστικά δώρα, που θα κάνουν ακόμα πιο μαγική την εμπειρία των αγώνων. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Με ένα κλικ στο www.coca-cola.gr/sports, οι λάτρεις του ποδοσφαίρου μπορούν να δημιουργήσουν το λογαριασμό τους και, καταχωρώντας τον κωδικό που θα βρουν κάτω από το δαχτυλίδι των συλλεκτικών συσκευασιών Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Light & Coca-Cola με γλυκαντικό από το φυτό Στέβια 330ml, να λάβουν μέρος στις κληρώσεις για να κερδίσουν μοναδικά δώρα, όπως τηλεοράσεις Hisense τελευταίας τεχνολογίας για την απόλυτη εμπειρία θέασης των αγώνων, παιχνιδομηχανές, ποδοσφαιράκια αλλά και πολλά άλλα. Παράλληλα, θα μπορούν να συμπληρώσουν και να «γεμίσουν» το αγαπημένο σε όλους ψηφιακό άλμπουμ Panini με τα συλλεκτικά αυτοκόλλητα Coca-Cola Rivals United και να ανακαλύψουν απρόσμενες συνδέσεις μεταξύ αντίπαλων παικτών.

Η μακρόχρονη σχέση της The Coca-Cola Company με την UEFA έχει ως αφετηρία το 1988, όταν και η Coca-Cola ξεκίνησε να στηρίζει τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έκτοτε, χρόνο με το χρόνο, το δέσιμο αυτό ισχυροποιείται, φτάνοντας στο 2021, όπου φυσικά, για άλλη μια χρονιά, η Coca-Cola βρίσκεται στην καρδιά της διοργάνωσης.

Μείνετε συντονισμένοι... η εμπειρία του UEFA EURO 2020TM ξεκινά!

Σχετικά με την The Coca-Cola Company:

Η Coca-Cola Company (NYSE: KO) είναι μία «total beverage company», προσφέροντας πάνω από 500 προϊόντα σε περισσότερες από 200 χώρες. Εκτός από τα προϊόντα της Coca-Cola, το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει κάποιες από τις πιο σημαντικές σειρές ροφημάτων στον κόσμο, όπως το Adez με βάση τη σόγια, το πράσινο τσάι Ayataka, το νερό Dasani, οι χυμοί και τα νέκταρ Dell Valle, η Fanta, ο καφές Georgia, η Gold Peak σειρά τσαγιού και καφέ, το Honest Tea, οι χυμοί και τα smoothies Innocent, οι χυμοί Minute Maid, τα αθλητικά ροφήματα Powerade, οι χυμοί Simply, το Smartwater, η Sprite, το Vitamin Water και το νερό καρύδας ZICO. Αναδιαμορφώνουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιο μας, μειώνοντας τη ζάχαρη στα ροφήματά μας και παρουσιάζοντας νέα, καινοτόμα προϊόντα στην αγορά. Προσπαθούμε επίσης να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, αναπληρώνοντας την ποσότητα νερού που χρησιμοποιούμε στα ροφήματά μας και προωθώντας την ανακύκλωση. Σε συνεργασία με τους εμφιαλωτές μας, απασχολούμε πάνω από 700.000 ανθρώπους, ενισχύοντας την τοπική οικονομία στις κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε, παγκοσμίως.

Η Coca-Cola Hellas είναι θυγατρική εταιρεία της The Coca-Cola Company με ευθύνη για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τη χάραξη της στρατηγικής marketing, την προώθηση, την έρευνα αγοράς, τη διαφήμιση και την προστασία της φήμης των προϊόντων της The Coca-Cola Company. Παρέχει επίσης τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα προϊοντικής επικοινωνίας, καθώς και υπηρεσίες για τη διασφάλιση των ποιοτικών ελέγχων των προϊόντων. Στην Ελλάδα, εμφιαλωτής της The Coca-Cola Company είναι η Coca-Cola Τρία Έψιλον που μαζί με την Coca-Cola Hellas, αποτελούν το Σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα.

