Banana Moon Spring-Summer Collection 2021: "Here Comes the Sun"

Η νέα συλλογή Banana Moon SS21, πιστή στο ζωντανό, ultra-trendy και sporty-sexy χαρακτήρα του lifestyle beach brand, αποπνέει μία άκρως καλοκαιρινή διάθεση, που θα συναρπάσει κάθε Sun Girl με το casual στιλ και τις sexy πινελιές στα μαγιό της νέας σεζόν.

Υψηλής ποιότητας statement μαγιό, εκλεπτυσμένα κοψίματα, boho prints, φωτεινά χρώματα, luxurious υλικά και glamorous λεπτομέρειες με μια δόση αισθησιασμού, περιγράφουν τα καινούρια κομμάτια της συλλογής.

Στο επίκεντρο της collection κυριαρχούν οι «Banana Moon», «Couture», «Teens»

και «Eco-responsible» συλλογές.

Banana Moon Collection | Retro, Sexy & Casual

Η κύρια συλλογή της Banana Moon κάνει βουτιά στο καλοκαίρι του 2021 με retro vibes στα summer looks, με psychedelic & tie-dye ή tropical prints, με crop tops που φέτος επιστρέφουν δυναμικά, με ψηλόμεσα και balconett μαγιό που αγκαλιάζουν τέλεια τις γυναικείες καμπύλες και αναδεικνύουν όλους τους σωματότυπους.

Couture Collection | Elegant, Refined & Glamorous

Η συλλογή Banana Moon Couture ξεχωρίζει για το κομψό στιλ, που τελειοποιείται με τα άψογα ποιοτικά υλικά. Αφρικανικές επιρροές με sunny αποχρώσεις, χειροποίητα prints, σατέν υλικά, χρυσές λεπτομέρειες, δίνουν στη συλλογή σικ και λαμπερό χαρακτήρα. Τη συλλογή συμπληρώνει μια σειρά από tunics και φορέματα που θα ολοκληρώσουν με τον πιο stylish τρόπο τα beach looks!

Teens Collection | Colorful, Cool & Fun

Αυτή τη σεζόν η συλλογή Teens εμπνέεται από τα 90s’: graphic και message prints, color block, tie-dye και υλικά με διαφορετικές υφές, κάνουν τα κομμάτια της συλλογής τα απόλυτα must-haves του καλοκαιριού! Bikini tops με floral και fruity prints ή tops με σλόγκαν που συνδυάζονται απόλυτα με πολύχρωμα και ριγέ bottoms, είναι η τέλεια αφορμή για mix&match looks!

Banana Moon Eco-responsible | Exotic, Shiny & Eco-friendly

Φανταστείτε ένα καλοκαίρι με θάλασσα, ήλιο και πράσινο. Η Banana Moon συνεχίζει να δημιουργεί ηθική μόδα, καθιστώντας προτεραιότητά της την ποιότητα και το well-being, προκειμένου να προσφέρει βιώσιμα και ποιοτικά προϊόντα. Επεκτείνει την eco-responsible συλλογή της με χρώματα που θα φωτίσουν το καλοκαίρι! Ζωντανά χρώματα, prints και λεπτομέρειες με κοχύλια, καθώς και ένας συνδυασμός εξωτικών στοιχείων και μοτίβων είναι τα χαρακτηριστικά της συλλογής, που θα δώσουν λάμψη σε κάθε καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα!

Και επειδή life is always better at the Beach, ας κάνουμε fast forward στο καλοκαίρι, για να φορέσουμε τα new arrivals της Banana Moon!

