Τα Caprice απογειώνουν την gaming εμπειρία κληρώνοντας PlayStation 5 κάθε εβδομάδα!

Τα Caprice συνεχίζουν την παράδοση στο gaming και φέτος, απογειώνοντας την gaming εμπειρία, καθώς σου δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσεις την απόλυτη κονσόλα που ονειρεύεται κάθε gamer, το PlayStation 5!

Μέσα από τον on pack διαγωνισμό “Game Is Never Over” μπαίνεις στην κλήρωση για ένα PlayStation 5 κάθε εβδομάδα και πολλά άλλα gaming δώρα, όπως Pulse 3D Wireless ακουστικά, κάρτες PlayStation κ.α. Δήλωσε συμμετοχή μπαίνοντας στο capricefeeltheroll.gr και βάλε τον κωδικό που θα βρεις στο κίτρινο αυτοκόλλητο στη συσκευασία Caprice.

Κι επειδή με τα Caprice το παιχνίδι δεν τελειώνει ποτέ, με τον ίδιο κωδικό μπορείς να λάβεις μέρος στην κλήρωση και να γίνεις μέλος της Caprice Gaming Team! Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να δεις τα 3 videos με τα πιο fun gaming tips και να απαντήσεις σωστά στις ερωτήσεις. Έτσι, μπορεί να είσαι ένας από τους 8 τυχερούς που θα μπουν στην Caprice Gaming Team, θα ζήσουν τον μεγάλο online τελικό παρέα με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τον PanosDent, και θα διαγωνιστούν ανάμεσα σε 3 διαφορετικά παιχνίδια PlayStation, FIFA21, NBA2K21 και GRAN TURISMO. Όλα τα μέλη της Caprice Gaming Team κερδίζουν τα 3 παιχνίδια PlayStation για τον μεγάλο τελικό, 1 κάρτα 3μηνη PS Plus και 1 κιβώτιο Caprice! Ο μεγάλος νικητής του online τελικού θα κερδίσει επίσης ένα PlayStation 5!

Βρες κι εσύ τώρα τον κωδικό στις αγαπημένες σου συσκευασίες Caprice Παπαδοπούλου και μπες στο παιχνίδι! Γιατί με τα Caprice … GAME IS NEVΕR OVER!

Οι κληρώσεις ξεκινούν από τις 08/03/2021 και ολοκληρώνονται στις 28/06/2021. Η κλήρωση για την Caprice Gaming Team θα γίνει στις 24/05/2021.

Ο διαγωνισμός αφορά στην Ελλάδα.

Σχετικά με την Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε, πρωτοπόρος και υπερσύγχρονη βιομηχανία τροφίμων, είναι μια αμιγώς Ελληνική εταιρεία η οποία εδώ και 99 χρόνια ηγείται της Ελληνικής αγοράς μπισκότων με μεγάλη γκάμα γευστικών προϊόντων, υψηλής διατροφικής αξίας και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμες μάρκες, όπως: Πτι Μπερ, Μιράντα, Γεμιστά, Caprice, Cream Crackers και ΠολυΔημητριακά Μπισκότα Πρωινού. Κατέχει, επίσης, ισχυρή θέση στον κλάδο των αρτοσκευασμάτων με προϊόντα όπως τα Krispies και οι Χωριάτικες φρυγανιές, ενώ ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία του συσκευασμένου ψωμιού σε φέτες με τις μάρκες Γεύση², Χωριανό, Αρχαία Σπορά και Plus. Επιπλέον έχει κατακτήσει τη 2η θέση στην αγορά σε αξία με τις μπάρες Δημητριακών Digestive Bars, καθώς πρόκειται για την 1η μπάρα δημητριακών με μπισκότο. Μελετώντας συνεχώς τις τάσεις της αγοράς και τις ανάγκες των καταναλωτών, δημιουργεί λειτουργικά προϊόντα (Χωρίς Ζάχαρη/ Με β-γλυκάνη / Χωρίς Γλουτένη). Στα 4 εργοστάσιά της απασχολεί περισσότερα από 1.200 άτομα ενώ εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 52 χώρες. Μετρά δεκάδες βραβεύσεις σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις. Περισσότερα στοιχεία για την εταιρεία μπορείτε να βρείτε στο: https://papadopoulou.gr/, ενώ για πληροφορίες που αφορούν στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που ακολουθεί η εταιρεία μπορείτε να επισκεφτείτε το: https://papadopoulou.gr/corporatesocialresponsibility