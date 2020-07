Το καλοκαιρινό Gameathlon γίνεται online με χορηγό τον Κωτσόβολο

Gameathlon online by Kotsovolos: “Here to play”.

Το Gameathlon online by Κωτσόβολος έρχεται διαδικτυακά να καλύψει το κενό του Gameathlon Summer και όλοι οι gamers από κάθε σημείο της Ελλάδας καλούνται να «αναμετρηθούν», με ελεύθερη πρόσβαση, από τις 11 Ιουλίου έως τις 19 Ιουλίου σε πλούσια τουρνουά με πολλά δώρα και εκπλήξεις για να αναδειχθούν οι φετινοί πρωταθλητές του καλοκαιριού.

Ο Κωτσόβολος “is here to play” και καλεί τους gamers να ζήσουν τη μαγεία του παιχνιδιού και να ανεβάσουν την αδρεναλίνη τους στα ύψη. Οι πιστοί φίλοι του Gameathlon θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στην μεγαλύτερη online gaming διοργάνωση της Ελλάδας με πάνω από 20 τουρνουά, 18 δημοφιλή video games, γνωστούς casters για κάλυψη των τουρνουά και πλούσια δώρα. Ο Κωτσόβολος είναι συνδεδεμένος, φοράει τα headset του και είναι έτοιμος για εννιά μέρες γεμάτες Gameathlon! Are you here to play? Για περισσότερες πληροφορίες: https://online.gameathlon.eu/home/

***Σχετικά με την εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ (μέλος του Ομίλου Dixons Carphone plc) Στην Κωτσόβολος πιστεύουμε στη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη της εταιρείας και των 2.600 ανθρώπων μας. Επενδύουμε στο δίκτυο των 95 καταστημάτων μας, δημιουργώντας δύο σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μετρώντας πάνω από 53.000 ώρες εκπαίδευσης και 350 workshops το χρόνο. Φροντίζουμε να παρέχουμε διαρκώς ευκαιρίες εξέλιξης, δημιουργώντας νέες ομάδες και νέα projects για τους ανθρώπους μας. Στόχος μας να αναδεικνύεται το ταλέντο και η ανάγκη όλων μας για δημιουργία. Η καινοτομία είναι το πάθος μας, σχεδιάζουμε το αύριο και, εδώ και 70 χρόνια, φέρνουμε πρώτοι τις τεχνολογικές εξελίξεις για μία καλύτερη ζωή. Αυτή είναι η καθημερινή μας πρόκληση, να κάνουμε τη διαφορά, ώστε όλοι μας να είμαστε μέρος αυτής της εξέλιξης.

Σχετικά με την Dixons Carphone

Η Dixons Carphone plc είναι μια κορυφαία διεθνής εταιρεία λιανικής ηλεκτρικών ειδών, κινητών συσκευών και υπηρεσιών με πάνω από 42.000 υπαλλήλους σε 8 χώρες. Βοηθάμε Όλον Τον Κόσμο Να Απολαμβάνει Συναρπαστική Τεχνολογία, σε κάθε σημείο επαφής μαζί τους. Είμαστε Νο1 στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου & της Ιρλανδίας, των Σκανδιναβικών χωρών και της Ελλάδας. Με πλήρη γκάμα υπηρεσιών και υποστήριξης, διευκολύνουμε τους πελάτες μας να ανακαλύπτουν, να επιλέγουν και να απολαμβάνουν τα προϊόντα τεχνολογίας καθ’ όλη όλη τη διάρκεια ζωής

των προϊόντων. Τα Brands με τα οποία δραστηριοποιείται ο όμιλος Dixons Carphone στις επιμέρους χώρες συμπεριλαμβάνουν τα: Currys PC World και Carphone Warehouse σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία και την iD Mobile στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς επίσης τα Elkjøp, Elgiganten και Gigantti στη Σκανδιναβία. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούμαστε με το brand Κωτσόβολος. Το Dixons Travel έχει παρουσία σε πολλά αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Δουβλίνο και το Όσλο, ενώ οι υπηρεσίες μας παρέχονται μέσω της Team Knowhow στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Σκανδιναβία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

κα Αρετή Παρασκευάκου IGravityTheNewtonsIτηλ. 211.10.60.195, 6973749088 e-mail: Areti.Paraskevakou@gravitythenewtons.gr