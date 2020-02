Η Nike ενισχύει την ηγετική της θέση στον αθλητισμό

Παρουσιάζει τη νέα επαναστατική τεχνολογία NEXT% και προϊόντα αειφόρας ανάπτυξης, προάγοντας την αναγκαιότητα για μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Η Nike παρουσίασε την επαναστατική καινοτομία για τους αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκυο του 2020: Η πλατφόρμα NEXT%, η οποία παρουσιάστηκε από τον μαραθωνοδρόμο Eliud Kipchoge που έσπασε το φράγμα της ταχύτητας, θα επεκταθεί τώρα και σε νέα πεδία, μετά την απαράμιλλη επιτυχία της στους δρομείς μεγάλων αποστάσεων.

Η τεχνολογία ΝΕΧΤ% αποτελεί τη νέα καινοτομία της Nike στα παπούτσια running και παρέχει στους αθλητές τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τα προσωπικά τους όρια και να καταρρίψουν ρεκόρ ταχύτητας. Μέσω της πλατφόρμας Nike Air Zoom Alphafly NEXT%, το Αθλητικό Ερευνητικό Εργαστήριο της Nike επεξεργάζεται δεδομένα από τις αναλύσεις ειδικών της Επιστήμης του Αθλητισμού και έτσι προχωράει στο σχεδιασμό μια σειράς παπουτσιών με κορυφαία ενεργειακή απόδοση και μέγιστη απορρόφηση κραδασμών.

Η νέα τεχνολογία, περιλαμβάνει τρία πρωτοποριακά χαρακτηριστικά, ο συνδυασμός των οποίων βοηθάει τους αθλητές τις ημέρες των αγώνων ή της προπόνησης: την ανθεκτική σόλα από ίνες άνθρακα που παρέχει σταθερότητα και ομαλή πρόσφυση στο έδαφος, τα μαξιλαράκια Nike ZoomX που προσφέρουν μέγιστη απόδοση και ελαχιστοποιούν την απώλεια ενέργειας, και τις κάψουλες Nike Zoom Air που απορροφούν τους κραδασμούς.

Η Nike παρουσιάζει μια νέα σειρά προϊόντων που θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2020 και η οποία περιλαμβάνει τα Nike Air Zoom Alphafly NEXT%, Nike Air Zoom Tempo NEXT% και Nike Air Zoom Tempo NEXT% FlyEase. Η νέα σειρά θα επιτρέψει στους σύγχρονους αθλητές να αφήσουν το αποτύπωμά τους στην ιστορία του αθλητισμού και να θέσουν ακόμα μεγαλύτερους στόχους για το μέλλον.

Εν αναμονή των πιο συναρπαστικών Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι σήμερα, η Nike παρουσίασε επίσης νέες συλλογές που περιλαμβάνουν αειφόρα υλικά για όλους τους αθλητές. Καθώς οι αυξανόμενες ανάγκες για μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής συνεχίζουν να επηρεάζουν την προπόνηση, οι αειφόρες καινοτομίες της Nike σηματοδοτούν τη δέσμευση του brand να συμβάλει στην προστασία του μέλλοντος του πλανήτη – και, ως εκ τούτου, του μέλλοντος του αθλητισμού. Η συλλογή περιλαμβάνει μια στολή για το βάθρο των μεταλλίων με τον πιο αειφόρο σχεδιασμό στην ιστορία της Ολυμπιακής Ομάδας των ΗΠΑ, παπούτσια που κατασκευάζονται κυρίως από ανακυκλωμένα υλικά, και ρούχα lifestyle που αγκαλιάζουν τον όραμα για ένα μέλλον με μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα.