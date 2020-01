To βραβείο FAIRPLAY Δεκεμβρίου απονεμήθηκε στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, MVP του μήνα ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης

H ΕΚΟ ABEE, Μεγάλος Χορηγός της EKO Basket League, στο πλαίσιο διεξαγωγής της 16ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, προχώρησε στη βράβευση του MPV για το μήνα Δεκέμβριο, καθώς και αντίστοιχα στην απονομή του επάθλου FAIRPLAY για τον ίδιο μήνα.

Συγκεκριμένα, το έπαθλο MVP απονεμήθηκε στον Λουκά Μαυροκεφαλίδη, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίχτης του πρωταθλήματος EKO Basket League για το μήνα Δεκέμβριο, καταγράφοντας σε τρεις αγώνες ως παίκτης του Ιωνικού Νίκαιας Affidea, και σε έναν αγώνα ως παίκτης του Προμηθέα, 89 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης (ranking) καθώς και 20,25 πόντους & 5,75 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Τη βράβευση πραγματοποίησε ο κ. Κώστας Πετρόπουλος, παλαίμαχος αθλητής και πρώην προπονητής της Εθνικής, στο πλαίσιο διεξαγωγής του αγώνα Προμηθέας – ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, που έλαβε χώρα την Κυριακή 19 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, το Σάββατο 18/1 έλαβε χώρα η τρίτη κατά σειρά απονομή του επάθλου FAIRPLAY, ενός θεσμού που δημιουργήθηκε από την ΕΚΟ, με σκοπό να επιβραβεύει τις ενέργειες και τις δράσεις που αναδεικνύουν το ευ αγωνίζεσθε και το υγιές φίλαθλο πνεύμα.

Για το μήνα Δεκέμβριο, το έπαθλο έλαβε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη δράση της και την ευαισθητοποίηση που δείχνει απέναντι σε άτομα με ειδικές ανάγκες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Αποκορύφωμα αυτής της δράσης ήταν η δημιουργία του video «All different, all equal: PAOK for international day of people with disabilities» που δημοσιεύτηκε την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία.

Το βραβείο παρέλαβε από τον κ. Ευάγγελο Γαλατσόπουλο, Πρόεδρο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, ο κ. Αριστοτέλης Καρακούσης, Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο διεξαγωγής του αγώνα ΠΑΟΚ – Ιωνικός Affidea της 16ης αγωνιστικής.