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Οι μεγάλοι τελικοί του Απριλίου με μεγάλες εκπτώσεις Blaupunkt TV

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Ενόψει των μεγάλων αθλητικών ραντεβού του Απριλίου 2026, η εμπειρία της θέασης περνάει σε άλλο επίπεδο με τις τηλεοράσεις Blaupunkt. Με τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ να πλησιάζει, αλλά και την κορύφωση των τελικών της Volley League, οι προσφορές σε smart τηλεοράσεις προσφέρουν την ιδανική ευκαιρία για αναβάθμιση του οικιακού σας γηπέδου. 

  • Ποδόσφαιρο (Τελικός Κυπέλλου): Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στις 20:30, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.
  • Volley League Ανδρών (Τελικοί): Η δράση ξεκινά το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 (20:30) με τον πρώτο τελικό Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, ενώ ο δεύτερος ακολουθεί την Κυριακή 26 Απριλίου. 

Προσφορές Τηλεοράσεων Blaupunkt

Οι τρέχουσες επιλογές στην ελληνική αγορά περιλαμβάνουν μοντέλα που συνδυάζουν την ποιότητα  με την ευχρηστία του Blaupunkt  TV:

    Επιλογές smart TV     από 139 ευρώ ΠΛΤ  :

    Βlaupunkt 32" smart Tizen                ΜΟΝΟ 139 ΕΥΡΩ ΠΛΤ 

    Βlaupunkt 32" smart Google tv         ΜΟΝΟ 149 ΕΥΡΩ ΠΛΤ 

    Blaupunkt 40" smart Google TV        ΜΟΝΟ 199 ΕΥΡΩ ΠΛΤ  

       

     Επιλογές 4K  smart Google TV έως 329 ευρώ :

 

     Blaupunkt 43FGC5500s 43'' LED FHD Smart Google TV MONO 229 ΕΥΡΩ

     Ιδανική για FHD  ανάλυση και Dolby Atmos.

     Blaupunkt 43UGC5500s 43'' LED 4K Smart Google  TV MONO 259 ΕΥΡΩ

     Ιδανική για 4K ανάλυση και Dolby Atmos.

     Blaupunkt 50UGC5500s 43'' LED 4K Smart Google  TV MONO 329 ΕΥΡΩ:  

     Ιδανική για 4K ανάλυση και Dolby Atmos.

     Top Επιλογές :

  • Blaupunkt 55MBG7000S 55'' 144Hz Mini Led Google TV, MONO 539 ΕΥΡΩ: Μια top επιλογή με τεχνολογία Mini Led στα 144 Hz για ζωντανά χρώματα στις γρήγορες φάσεις του βόλεϊ και εξαιρετική για όλες τις κονσόλες παιχνιδιών.
  • Blaupunkt 65UGC5500S 65'' UHD 4Κ Google TV    ΜΟΝΟ 529 ΕΥΡΩ ΠΛΤ : Για όσους θέλουν "γήπεδο" στο σαλόνι τους με μεγάλη διαγώνιο και υποστήριξη Dolby Vision. 

ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ BLAUPUNKT GREECE

Οι μεγάλοι τελικοί του Απριλίου με μεγάλες εκπτώσεις Blaupunkt TV