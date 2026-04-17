Οι μεγάλοι τελικοί του Απριλίου με μεγάλες εκπτώσεις Blaupunkt TV

Ενόψει των μεγάλων αθλητικών ραντεβού του Απριλίου 2026, η εμπειρία της θέασης περνάει σε άλλο επίπεδο με τις τηλεοράσεις Blaupunkt. Με τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ να πλησιάζει, αλλά και την κορύφωση των τελικών της Volley League, οι προσφορές σε smart τηλεοράσεις προσφέρουν την ιδανική ευκαιρία για αναβάθμιση του οικιακού σας γηπέδου.

Ποδόσφαιρο (Τελικός Κυπέλλου): Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στις 20:30, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Volley League Ανδρών (Τελικοί): Η δράση ξεκινά το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 (20:30) με τον πρώτο τελικό Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, ενώ ο δεύτερος ακολουθεί την Κυριακή 26 Απριλίου.

Προσφορές Τηλεοράσεων Blaupunkt

Οι τρέχουσες επιλογές στην ελληνική αγορά περιλαμβάνουν μοντέλα που συνδυάζουν την ποιότητα με την ευχρηστία του Blaupunkt TV:

Επιλογές smart TV από 139 ευρώ ΠΛΤ :

Βlaupunkt 32" smart Tizen ΜΟΝΟ 139 ΕΥΡΩ ΠΛΤ

Βlaupunkt 32" smart Google tv ΜΟΝΟ 149 ΕΥΡΩ ΠΛΤ

Blaupunkt 40" smart Google TV ΜΟΝΟ 199 ΕΥΡΩ ΠΛΤ

Επιλογές 4K smart Google TV έως 329 ευρώ :

Blaupunkt 43FGC5500s 43'' LED FHD Smart Google TV MONO 229 ΕΥΡΩ:

Ιδανική για FHD ανάλυση και Dolby Atmos.

Blaupunkt 43UGC5500s 43'' LED 4K Smart Google TV MONO 259 ΕΥΡΩ:

Ιδανική για 4K ανάλυση και Dolby Atmos.

Blaupunkt 50UGC5500s 43'' LED 4K Smart Google TV MONO 329 ΕΥΡΩ:

Ιδανική για 4K ανάλυση και Dolby Atmos.

Top Επιλογές :

Blaupunkt 55MBG7000S 55'' 144Hz Mini Led Google TV, MONO 539 ΕΥΡΩ : Μια top επιλογή με τεχνολογία Mini Led στα 144 Hz για ζωντανά χρώματα στις γρήγορες φάσεις του βόλεϊ και εξαιρετική για όλες τις κονσόλες παιχνιδιών.

Blaupunkt 65UGC5500S 65'' UHD 4Κ Google TV ΜΟΝΟ 529 ΕΥΡΩ ΠΛΤ : Για όσους θέλουν "γήπεδο" στο σαλόνι τους με μεγάλη διαγώνιο και υποστήριξη Dolby Vision.

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