Συμφέρει να πάρω αυτοκίνητο με αέριο; Η εναλλακτική που αλλάζει τα δεδομένα

Στην αναζήτηση για το επόμενο αυτοκίνητο, η λέξη «οικονομία» είναι πλέον το πρώτο κριτήριο.

Με τις τιμές της βενζίνης και του diesel να θυμίζουν χρηματιστήριο, πολλοί οδηγοί στρέφουν το βλέμμα τους προς το αέριο, είτε αυτό είναι υγραέριο (LPG), είτε φυσικό αέριο (CNG). Είναι μια επιλογή που υπόσχεται χαμηλό κόστος μετακίνησης και λιγότερους ρύπους. Ωστόσο, το ερώτημα για πολλούς οδηγούς παραμένει: μήπως η αγορά ενός τέτοιου οχήματος κρύβει παγίδες που θα βρεις μπροστά σου;

Πριν δεσμεύσεις τα χρήματά σου για να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο με αέριο, αξίζει να εξετάσεις αν είναι ο πιο έξυπνος τρόπος μετακινήσεις και αν υπάρχει τρόπος να τεστάρεις αυτή την τεχνολογία στην πράξη.

Πώς λειτουργεί ένα αυτοκίνητο με αέριο;

Στην αγορά των εργοστασιακών αυτοκινήτων με αέριο, υπάρχουν δύο βασικοί παίκτες: το LPG (Υγραέριο) και το CNG (Φυσικό Αέριο).

LPG: Το υγραέριο είναι το πιο διαδεδομένο και έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων σχεδόν παντού.

CNG: Το φυσικό αέριο προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη οικονομία, αλλά οι σταθμοί ανεφοδιασμού είναι ακόμα περιορισμένοι.

Και στις δύο περιπτώσεις, μιλάμε για καύσιμα που καίγονται πιο «καθαρά» από τη βενζίνη, μειώνοντας το κόστος ανά χιλιόμετρο σχεδόν στο μισό.

Γιατί το αέριο ακούγεται (και είναι) δελεαστικό;

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτή η επιλογή είναι ξεκάθαρα. Αρχικά έχουμε πολύ σημαντική οικονομία. Το αέριο είναι ίσως ο πιο φθηνός τρόπος να διανύσεις 100 χιλιόμετρα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Από την άλλη, αυτή η επιλογή έχει και οικολογικό πρόσημο, εφόσον η καύση τους παράγει λιγότερο CO2 και σωματίδια, κάτι που συχνά σημαίνει ελεύθερη πρόσβαση στον δακτύλιο.

Τέλος και εξίσου σημαντικό, με τα αυτοκίνητα αερίου έχεις διπλή αυτονομία. Τα περισσότερα εργοστασιακά μοντέλα έχουν πέρα από το ντεπόζιτο του αερίου και ένα ρεζερβουάρ βενζίνης, εξασφαλίζοντας σου ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία.

Τι πρέπει να σε προβληματίσει πριν την αγορά

Πέρα από τα πλεονεκτήματα, η επιλογή αερίου παρουσιάζει και κάποια μειονεκτήματα. Για αυτό πολλοί οδηγοί διστάζουν, καθώς έχουμε:

Αξιοπιστία & Μετατροπές:

Ένα αυτοκίνητο που «έγινε» αέριο μετά την αγορά του δεν έχει την ίδια αξιοπιστία με ένα εργοστασιακό. Πολλές φορές οι μετατροπές βγάζουν μικροπροβλήματα που απαιτούν τόσο χρόνο όσο και χρήμα.

Χώρος αποσκευών:

Όπως και στην περίπτωση των υβριδικών αυτοκινήτων, οι δεξαμενές αερίου συνήθως «τρώνε» χώρο από το πορτμπαγκάζ ή τη ρεζέρβα.

Δίκτυο ανεφοδιασμού:

Αν δεν έχεις πρατήριο κοντά στο σπίτι ή τη δουλειά σου, η οικονομία πάει... περίπατο στις διαδρομές που κάνεις για να γεμίσεις.

Leasing: Η κίνηση ματ πριν την τελική απόφαση

Αντί να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο με αέριο και να ανακαλύψεις μετά από έξι μήνες ότι δεν έχεις αρκετό χώρο στο πορτ μπαγκάζ ή ότι το πρατήριο CNG είναι πολύ μακριά, το leasing σου δίνει τη λύση.

Με το leasing μπορείς να κάνεις δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες, αφού μισθώνεις το αυτοκίνητο για ένα διάστημα και βλέπεις αν όντως η οικονομία που κερδίζεις αξίζει τον κόπο στην καθημερινότητά σου.

Παράλληλα έχεις μηδενικό άγχος αξιοπιστίας. Αν το αυτοκίνητο βγάλει το παραμικρό θέμα με το σύστημα αερίου, η εταιρεία leasing αναλαμβάνει τα πάντα. Εσύ απλώς οδηγείς.

Και φυσικά δεν έχεις κανένα ρίσκο μεταπώλησης. Τα αυτοκίνητα με αέριο μερικές φορές είναι πιο δύσκολο να πουληθούν ως μεταχειρισμένα. Με το leasing, απλώς το επιστρέφεις και παίρνεις το επόμενο.

Πώς να αποφασίσεις αν είναι για σένα

Κάνε στον εαυτό σου τρεις ερωτήσεις:

Κάνω πάνω από 15.000-20.000 χλμ τον χρόνο; (Αν ναι, η οικονομία του αερίου είναι τεράστια). Έχω εύκολη πρόσβαση σε πρατήριο LPG/CNG; Είμαι έτοιμος να δεσμευτώ με την αγορά ενός οχήματος που έχει συγκεκριμένους περιορισμούς;

Αν η απάντηση στην τελευταία ερώτηση είναι ναι, τότε μπορείς να εξετάσεις τις επιλογές αξιόπιστων μεταχειρισμένων όπως το Renault Captur LPG.

Αν όμως, η απάντηση είναι «δεν είμαι σίγουρος», τότε το ευέλικτο leasing είναι ο δρόμος σου για να ζήσεις την εμπειρία του αερίου χωρίς να «παντρευτείς» το αυτοκίνητο.

Το αέριο παραμένει μια εξαιρετική value-for-money επιλογή για όποιον θέλει να μειώσει το κόστος μετακίνησης. Όμως, η αγορά ενός τέτοιου αυτοκινήτου απαιτεί σιγουριά. Αν θες να δεις αν αυτή η επιλογή σου ταιριάζει χωρίς να ρισκάρεις τις οικονομίες σου, το leasing είναι το ιδανικό εργαλείο για να κάνεις το τεστ στην πράξη.

Στο τέλος της ημέρας, σημασία έχει να κερδίζεις στη διαδρομή, χωρίς να χάνεις τον ύπνο σου για το τι θα βγάλει το αυτοκίνητο αύριο.