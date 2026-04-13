Η Ελλάδα εμπνέει την Ευρώπη

Η «Μία μπάλα για όλους» γεννήθηκε στην Ελλάδα και είναι η τρέχουσα βραβευμένη «Εμπνευστική Αλλαγή» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη μεγαλύτερη συμπεριληπτική δράση στην ιστορία του Προγράμματος Erasmus+ Αθλητισμός.

Εκπρόσωποι 30 χωρών θα φιλοξενηθούν στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης όπου ξεκίνησε η παγκόσμια καμπάνια για να εκπαιδευτούν στην καλή πρακτική και να την εφαρμόσουν στις χώρες τους όταν επιστρέψουν. 7 Πανεπιστήμια, 3 Εθνικές Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες, Παραολυμπιακές Εθνικές Επιτροπές και Ιδρύματα είναι ανάμεσα στους φορείς που επιλέχθηκαν να συνεργαστούν με το φορέα υλοποίησης, το Ινστιτούτο Παγκόσμιων Ερευνών Συμπερίληψης Καινοτομίας Αθλητισμού.

Η συμπεριληπτική δράση «Μία μπάλα για όλους» τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και ΠΕΔΚΜ – Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και θα φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Πανοράματος. Θα συμμετέχουν 1.000 παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία και αποστολές 30 χωρών.

Η παγκόσμια καμπάνια “A ball for all” ξεκίνησε από το Πανόραμα πριν 9 χρόνια και κουδουνίζει χαρά και χαμόγελα σε 217 χώρες και περιοχές καθώς η μοναδική παγκοσμίως πατενταρισμένη μπάλα κρύβει τη μαγεία μέσα της: δεν πωλείται αλλά μόνο δωρίζεται.

Οι δύο πρέσβεις της δράσης είναι ο ποδοσφαιρικός θρύλος Δημήτρης Σαλπιγγίδης και η 13χρονη Λουκία Κασαμάκη που συμμετέχει σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις στο εξωτερικό. Δημιουργήθηκε το προωθητικό video της δράσης που πρωταγωνιστούν και η μουσική επένδυση είναι μία σύνθεση της Λουκίας. Είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά https://youtu.be/3at3aov5DdI και στην Αγγλική γλώσσα https://youtu.be/sIxvdendBxM .

Σας προσκαλούμε, ο Ηλίας Μάστορας – υπεύθυνος της δράσης και ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης – Δήμαρχος, στη συνέντευξη τύπου στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, Τετάρτη 29/4/2026 11:00 και θα παρουσιαστούν επίσημα οι υποστηρικτές και οι στόχοι της δράσης www.aballforall.com/a-ball-for-all-2026-event-with-30-countries.html .