Leasing αυτοκινήτου με χαμηλό budget: Πώς να κάνεις τη σωστή κίνηση

H απόκτηση ενός αυτοκινήτου μοιάζει συχνά με γρίφο για δυνατούς λύτες. Οι τιμές των καινούργιων έχουν ανέβει, τα μεταχειρισμένα κρύβουν παγίδες και το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται για μια αγορά είναι συχνά απαγορευτικό.

Αν όμως έχεις περιορισμένο budget, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβιβαστείς με ένα παλιό όχημα που θα σε τρέχει κάθε μήνα στο συνεργείο. Το leasing έχει πάψει προ πολλού να είναι «προνόμιο των στελεχών» και έχει γίνει ένα έξυπνο εργαλείο για όποιον θέλει να ξέρει ακριβώς τι του γίνεται με τα οικονομικά του.

Γιατί το leasing «δουλεύει» για την τσέπη σου;

Όταν ο προϋπολογισμός είναι στενός, το τελευταίο που θέλεις είναι εκπλήξεις. Το leasing σου επιτρέπει να έχεις ένα σύγχρονο αυτοκίνητο χωρίς να χαλάς τις αποταμιεύσεις σου για μια προκαταβολή ή μια αγορά τοις μετρητοίς.

Η λογική είναι απλή: πληρώνεις μια σταθερή μηνιαία συνδρομή και ξενοιάζεις.

Ξεκινάς με μηδενικό ή χαμηλό αρχικό κεφάλαιο και έτσι δεν χρειάζεται να «ματώνεις» οικονομικά για να ξεκινήσεις. Ειδικά στις επιλογές του ευέλικτου leasing, το μόνο που ζητείται είναι ένα μικρό ποσό εκκίνησης ως εγγύηση και ξεκινάς χωρίς καμία πίεση.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι τα έχεις όλα σε ένα: service, συντήρηση, μικτή ασφάλιση, οδική βοήθεια και λάστιχα είναι μέσα στην τιμή. Δεν θα σου «σκάσει» ποτέ ένας λογαριασμός 500€ στο συνεργείο εκεί που δεν το περιμένεις, ούτε χρειάζεται να μαζέψεις λεφτά για να αλλάξεις τα ελαστικά. Όλα αυτά είναι υποχρέωση της εταιρείας.

Τέλος και πολύ σημαντικό, με το leasing έχεις ευελιξία. Αν οι ανάγκες σου αλλάξουν, δεν μπλέκεις με την πώληση ενός αυτοκινήτου που έχασε την αξία του. Δεν είσαι αναγκασμένος να μείνεις με ένα αυτοκίνητο που σου κοστίζει πολλά για να το κινήσεις. Μπορείς είτε να διακόψεις τη μίσθωση είτε να το αλλάξεις με ένα άλλο που ταιριάζει πιο πολύ στις ανάγκες σου.

Πώς να διαλέξεις χωρίς να βγεις εκτός ορίων

Για να κρατήσεις το κόστος χαμηλά, πρέπει να παίξεις με σύστημα. Μην κοιτάς μόνο το αυτοκίνητο που σου αρέσει οπτικά, αλλά αυτό που βγάζει νόημα στο ταμείο.

Εστίασε στο μίσθωμα, αλλά και στο καύσιμο: Ένα αυτοκίνητο με χαμηλό μίσθωμα αλλά υψηλή κατανάλωση θα σου κοστίσει περισσότερο στο τέλος του μήνα. Διάλεξε το σωστό μέγεθος: Μην πληρώνεις για ένα μεγάλο SUV αν κινείσαι 90% στην πόλη μόνος σου. Πρόσεξε τα «ψιλά γράμματα»: Ένα πακέτο με πολύ χαμηλή τιμή μπορεί να έχει κρυφές χρεώσεις ή πολύ περιορισμένα χιλιόμετρα. Ψάξε για ευέλικτα πακέτα που σου επιτρέπουν να ξεκινήσεις με μια απλή εγγύηση και ξεκάθαρους όρους.

Value-for-money επιλογές που αξίζουν

Αν το budget σου είναι περιορισμένο, υπάρχουν μοντέλα που προσφέρουν εξαιρετική ισορροπία τιμής και απόδοσης:

Αν ψάχνεις ένα οικονομικό αυτοκίνητο πόλης, μια επιλογή που αξίζει σίγουρα είναι το Kia Picanto: μικρό, στυλάτο και εξαιρετικά οικονομικό στην κατανάλωση, σε πάει παντού χωρίς να ζητάει πολλά.