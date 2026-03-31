ΗλεκτροΣΟΚ από το instacar: η καλύτερη στιγμή να μισθώσεις ηλεκτρικό

Μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσεις να «πονάς» κάθε φορά που πας στο βενζινάδικο;

Κακά τα ψέματα, τα ηλεκτρικά δεν τους έχουν πείσει όλους: «Πού θα το φορτίζω;», «Πόσο θα κρατήσει η μπαταρία;», «Μήπως είναι πολύ ακριβό;» είναι ερωτήσεις που ακούμε συνεχώς. Την ίδια στιγμή όμως, η επίσκεψη στο βενζινάδικο έχει γίνει... ψυχρολουσία.

Με τις τιμές των καυσίμων να τραβούν την ανηφόρα λόγω όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, το να οδηγείς ένα συμβατικό αυτοκίνητο στην πόλη δημιουργεί πρόβλημα στην τσέπη σου.

Κάπου εδώ, το instacar αποφάσισε να δώσει την καλύτερη λύση με την καμπάνια «ΗλεκτροΣΟΚ». Μια κίνηση που σε πείθει με πράξεις και όχι με θεωρίες, δίνοντάς σου την ευκαιρία να μπεις στην πρίζα με έκπτωση στο μίσθωμα και δώρο την εγγραφή, αξίας 270€ + ΦΠΑ . Ξεκινάς πιο εύκολα από ποτέ χωρίς υπέρογκες προκαταβολής και συνεχίζεις με το πιο συμφέρον μίσθωμα.

Γιατί τα ηλεκτρικά γίνονται όλο και πιο δημοφιλή;

Προφανώς δεν είναι μόνο το περιβάλλον. Ας είμαστε ειλικρινείς, η οικονομία είναι ο πρώτος παίκτης. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο το 2026 είναι η πιο «έξυπνη» κίνηση για όποιον κάνει χιλιόμετρα στην πόλη.

Το ρεύμα παραμένει φθηνότερο: Η διαφορά στην τσέπη στο τέλος του μήνα είναι ορατή από τον πρώτο κιόλας λογαριασμό.

Λιγότερα «δώρα» στα συνεργεία: Χωρίς λάδια, φίλτρα και περίπλοκα μηχανικά μέρη, η συντήρηση γίνεται μια απλή υπόθεση.

Ησυχία: Μετά από μια δύσκολη μέρα, το να οδηγείς ένα αμάξι που δεν ακούγεται καθόλου, είναι η ψυχοθεραπεία που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι.

Τι περιλαμβάνει η προσφορά ΗλεκτροΣΟΚ;

Η προσφορά leasing είναι μια «πάσα» για όσους το σκέφτονταν αλλά φοβούνταν το ρίσκο. Με την έκπτωση στα ηλεκτρικά μοντέλα και τη δωρεάν εγγραφή, μπορείς να δοκιμάσεις την ηλεκτροκίνηση χωρίς να δεσμεύσεις ένα τεράστιο κεφάλαιο και, κυρίως, χωρίς να μπλέξεις με τράπεζες και δάνεια.

Είναι η ευκαιρία να πάρεις ένα σύγχρονο gadget σε τέσσερις τροχούς, με άμεση επιτάχυνση και όλη την τελευταία τεχνολογία, πληρώνοντας μόνο ένα σταθερό μηνιαίο ποσό που τα καλύπτει όλα.

Αν κάνεις πολλές διαδρομές καθημερινά, αν θέλεις να σταματήσεις να υπολογίζεις τη διαδρομή βάσει της τιμής της βενζίνης ή αν απλώς θέλεις να δεις πώς είναι να οδηγείς το «σήμερα», τότε αξίζει εντελώς για σένα.

Κάνε το επόμενο βήμα

Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πια για τους λίγους. Με την προσφορά του instacar, το μόνο που χρειάζεται είναι να ρίξεις μια ματιά στα ηλεκτρικά μοντέλα με leasing και να αποφασίσεις ότι ο επόμενος προορισμός σου θα είναι πολύ πιο οικονομικός.

Μπες στο instacar, δες τα μοντέλα που συμμετέχουν στο ΗλεκτροΣΟΚ και ετοιμάσου να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τις μετακινήσεις σου.