Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3ήμερο event παρουσίασης της GRC TECH

Είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε περισσότερους από 100 B2B συνεργάτες, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στο όραμά μας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η κορυφαία τεχνολογία των οικιακών συσκευών SHARP, με τις νέες σειρές σε κουζίνες και πλυντήρια να κλέβουν τις εντυπώσεις.

Η GRC TECH, επίσημη αντιπρόσωπος της Blaupunkt στην Ελλάδα, παρουσίασε επίσης και τη νέα γκάμα τηλεοράσεων για το 2026, εστιάζοντας στην ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών σε προσιτές τιμές.

Η νέα σειρά περιλαμβάνει μοντέλα που καλύπτουν κάθε ανάγκη, από entry-level συσκευές έως hi-end προτάσεις:

Mini LED & QLED Τεχνολογία: Ξεχωρίζουν τα νέα μοντέλα Mini LED 65 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 144Hz , προσφέροντας κορυφαία εμπειρία θέασης και gaming. Διαθέσιμα είναι επίσης μοντέλα 4K UHD QLED (όπως η σειρά QBG7000 ) που εξασφαλίζουν ρεαλιστικά χρώματα μέσω της τεχνολογίας Quantum Dot.

Λειτουργικό Σύστημα Google TV: Η πλειονότητα των νέων τηλεοράσεων (σειρές WGC5500S , UGC6000 , QBG6000S ) βασίζεται στο Google TV, προσφέροντας προσωποποιημένες προτάσεις περιεχομένου, ενσωματωμένο Google Assistant και πρόσβαση σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες streaming.

Tizen OS Επιλογές: Για πρώτη φορά, η Blaupunkt εισάγει μοντέλα με λειτουργικό Tizen OS 8.0 (π.χ. το μοντέλο 43FCT6000S ), διευρύνοντας τις επιλογές λογισμικού για τους χρήστες.

Ήχος Υψηλής Ποιότητας: Πολλά μοντέλα διαθέτουν υποστήριξη Dolby Vision και Dolby Atmos , με ισχύ ηχείων που φτάνει έως και τα 60W σε συγκεκριμένες εκδόσεις για «soundbar experience» χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό.

Ποικιλία Διαστάσεων: Η γκάμα εκτείνεται από 24 και 32 ίντσες (HD/FHD) για μικρούς χώρους, έως τις 43, 50, 55 και 65 ίντσες για οικιακή

Eντονο ενδιαφέρον υπήρξε για τα νέα ακουστικά της JVC για την περίοδο 2025/2026 επικεντρώνονται σε τεχνολογίες open-ear (nearphones) για άνεση όλη μέρα, στην ανανέωση της σειράς Gumy με ακύρωση θορύβου και σε νέα μοντέλα Xtreme Xplosives για βαθύ μπάσο.

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Ακολουθούν οι κυριότερες νέες κυκλοφορίες ανά κατηγορία:

Ακουστικά Ανοιχτού Τύπου (Nearphones)

Αυτά τα μοντέλα δεν μπαίνουν μέσα στο αυτί, επιτρέποντάς σας να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος ενώ φοράτε τα ακουστικά σας.

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JVC HA-NP1T nearphones : Διαθέτουν σχεδιασμό "ear cuff" που θυμίζει κόσμημα και εφαρμόζει εξωτερικά στο αυτί. Σύμφωνα με τη JVC, προσφέρουν έως 26 ώρες αυτονομίας και διαθέτουν ενσωματωμένο μικρόφωνο για κλήσεις.

JVC HA-NP50T: Μια νέα προσθήκη στη σειρά "nearphones" με πολύ ελαφρύ σχεδιασμό, συνδεσιμότητα multi-point για δύο συσκευές ταυτόχρονα και μεγάλη διάρκεια μπαταρίας.

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True Wireless Earbuds (In-Ear)

JVC HA-A30T2 : Η νέα έκδοση των δημοφιλών compact ακουστικών με βελτιωμένη ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC) και λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης (low-latency) για βίντεο και παιχνίδια.

JVC HA-A23T (Gumy Noise Cancelling): Νέο μοντέλο της σειράς Gumy που ενσωματώνει για πρώτη φορά τεχνολογία ακύρωσης θορύβου σε προσιτή τιμή.

Το σημαντικότερο; Οι νέες συνεργασίες που ξεκίνησαν, θέτοντας τις βάσεις για μια κοινή αναπτυξιακή πορεία.

Ευχαριστούμε όλους όσους παρευρέθηκαν! Συνεχίζουμε δυναμικά.