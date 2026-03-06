Εμπειρία θέασης, που θα σου Mini αξέχαστη!

Οι τηλεοράσεις Blaupunkt Google TV Mini LED (σειρά MCG8000S & MCG7000) προσφέρουν μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης συνδυάζοντας την τεχνολογία Mini LED για κορυφαία αντίθεση με το έξυπνο περιβάλλον της Google TV. Διαθέσιμες σε μεγέθη από 55”έως 100” ιντσών, ξεχωρίζουν για την ομαλή κίνηση στα 144Hz, καθιστώντας τες ιδανικές για gaming και αθλητικά.

Κορυφαία Τεχνολογία Εικόνας & Ήχου

Η χρήση Mini LED επιτρέπει μεγαλύτερη ακρίβεια στον οπίσθιο φωτισμό, προσφέροντας βαθύτερα μαύρα και υψηλότερη φωτεινότητα σε σχέση με τις παραδοσιακές LED τηλεοράσεις.

Ποιότητα Εικόνας: Υποστηρίζουν ανάλυση 4K Ultra HD με τεχνολογίες Dolby Vision και HDR10+ για ζωντανά χρώματα και έντονη λεπτομέρεια.

Φωτεινότητα: Ορισμένα μοντέλα αγγίζουν τα 1500 nits peak brightness, εξασφαλίζοντας καθαρή εικόνα ακόμα και σε πολύ φωτεινούς χώρους.

Ήχος: Διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα ήχου με υποστήριξη Dolby Atmos. Το μοντέλο 65 ιντσών περιλαμβάνει subwoofer 20W και δύο ηχεία 20W (σύνολο 40W), ενώ η έκδοση 55 ιντσών διαθέτει ηχεία 20W.

Έξυπνες Λειτουργίες Google TV

Το περιβάλλον Google TV προσφέρει μια εξατομικευμένη εμπειρία ψυχαγωγίας με εύκολη πρόσβαση σε χιλιάδες εφαρμογές.

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Περιεχόμενο: Άμεση πρόσβαση σε Netflix, YouTube, Disney+ και Prime Video.

Φωνητικός Έλεγχος: Ενσωματωμένο Google Assistant για χειρισμό της τηλεόρασης και των smart συσκευών του σπιτιού με τη φωνή σας.

Chromecast: Δυνατότητα εύκολης προβολής περιεχομένου από το smartphone ή το tablet απευθείας στην οθόνη.

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Ιδανική για Gaming

Με ρυθμό ανανέωσης 144Hz, η Blaupunkt Mini LED είναι σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων κονσολών.

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Gaming Specs: Περιλαμβάνει λειτουργίες VRR (Variable Refresh Rate) και ALLM (Auto Low Latency Mode) για μείωση της καθυστέρησης (lag) και ομαλή ροή εικόνας.

Συνδεσιμότητα: Εξοπλισμένη με θύρες HDMI 2.1 που υποστηρίζουν τις υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων που απαιτούνται για gaming σε 4K/120Hz+

Μπορείτε να τις βρείτε στα καταστήματα :

GERMANOS

PUBLIC

WELCOME STORES

EXPERT HELLAS

BEST ELECTRIC

Και ηλεκτρονικά στα :

You.gr

E-shop.gr

Allsmart.gr