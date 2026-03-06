Νέα επένδυση 4.400.000€ από τη Lidl Ελλάς για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του καταστήματος στις Μοίρες Ηρακλείου

Η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για συνεχή αναβάθμιση του δικτύου της στην Κρήτη, ολοκληρώνοντας μια σημαντική επένδυση ύψους 4,4 εκατομμυρίων ευρώ στο κατάστημα που βρίσκεται στο 1ο χλμ. Μοιρών - Ηρακλείου. Το ανανεωμένο κατάστημα συνδυάζει την επέκταση των χώρων με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες εξυπηρέτησης, προσφέροντας μια κορυφαία αγοραστική εμπειρία.

Τι περιλαμβάνει το ανανεωμένο κατάστημα:

Αναβαθμισμένος Χώρος Πώλησης: Πλέον εκτείνεται σε 1.336 τ.μ. , προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στις καθημερινές αγορές.

Ταχύτητα στην Εξυπηρέτηση: Διαθέτει συνολικά 11 ταμεία εκ των οποίων τα 4 είναι παραδοσιακά και τα 7 είναι self-checkout ταμεία, εξασφαλίζοντας γρήγορη ολοκλήρωση των συναλλαγών.

Υποδομές Στάθμευσης & Ηλεκτροκίνησης: Παρέχονται 115 θέσεις στάθμευσης , ενώ η εγκατάσταση 6 θέσεων ηλεκτροφόρτιση ς υπογραμμίζει την προσήλωση της εταιρείας στην πράσινη ανάπτυξη.

Σύγχρονες Καινοτομίες: Πλήρης αναβάθμιση του χώρου bake off για φρεσκοψημένα προϊόντα. Ανεξάρτητο στέγαστρο καροτσιών και ειδικά διαμορφωμένος χώρος ανακύκλωσης .



Με τον εκσυγχρονισμό του καταστήματος στις Μοίρες, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να επενδύει συνεχώς σε υποδομές υψηλής ποιότητας, που προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση, άνεση και πραγματική αξία σε κάθε επίσκεψη.

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