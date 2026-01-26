Το ραντεβού με τις αναμνήσεις επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

Η Vintage Toys έρχεται για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη, ακόμη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα μοναδικό ταξίδι νοσταλγίας.

Ένα ξεχωριστό διήμερο γεμάτο αναμνήσεις, παιχνίδια και εμπειρίες από τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, σε μια εποχή όπου όλα ήταν διαφορετικά και πιο αυθεντικά.

Το ραντεβού δίνεται στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, για μια εναλλακτική εμπειρία που υπόσχεται να συναρπάσει όλη την οικογένεια.

Η έκθεση περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή συλλογή προσωπικών αντικειμένων και συλλεκτικών κομματιών από τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, καθώς και καταστήματα εξειδικευμένα στα συλλεκτικά παιχνίδια, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αποκτήσουν σπάνια και μοναδικά αντικείμενα.

Όλα θα είναι εκεί…

Playmobil | Lego | Τσίγκινα | Επιτραπέζια | Subbuteo | Arcades | Retro Υπολογιστές | Κούκλες | Λούτρινα | Αυτοκόλλητα | Υπερατού | Ποδήλατα | Video Games | Ψιλικά Εποχής | Κόμικς | Βιντεοκασέτες | Pinballs και πολλά ακόμη.

Παράλληλα, το πρόγραμμα πλαισιώνεται από πλούσιες διαδραστικές δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου:

Παραστάσεις Καραγκιόζη

Show μαγικών

Face painting

Μοντελισμός

Ηλεκτρονικά & ξύλινα ποδοσφαιράκια

Interactive Wall Games

Διαγωνισμοί και πολλές ακόμη εκπλήξεις

Guest Star της διοργάνωσης θα είναι ο Φάνης Λαμπρόπουλος, με special event για μικρούς και μεγάλους.

Η νοσταλγία στα καλύτερά της!

Πληροφορίες Εκδήλωσης

📍 Χώρος: Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης»

📅 Ημερομηνίες: 07–08 Φεβρουαρίου 2026

⏰ Ώρες διεξαγωγής: 10:00 – 21:00

🚗 Δωρεάν parking εντός ΔΕΘ

Εισιτήρια

Από το γκισέ της έκθεσης

Ημερήσιο: 8€ | Διημέρου: 12€

Online προπώληση

Ημερήσιο: 7€ | Διημέρου: 10€

🎁 Αγοράζοντας εισιτήριο προπώλησης, συμμετέχετε αυτόματα στον μεγάλο διαγωνισμό.

Δωρεάν είσοδος

Παιδιά έως 8 ετών

Δημοσιογραφικό πάσο

ΑΜΕΑ

Cosplayers

ℹ️ Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 12 ετών χωρίς συνοδεία.

Για άνω των 12 ετών συνίσταται συνοδεία ενήλικα.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

KEEDOO | RISE TV | ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ | RETROXGAMERS | CULT BATTLES | 105.5 ROCK | ΕΞΩΣΤΗΣ | E-DAILY | E-RADIO | ΔΙΟΝ TV | INSTER COIN | KARFITSA | KONSERVA | VINTAGE TOYS & MORE | RETROMANIACS | MENSHOUSE | PATRAMANIS | ARVASTECH

