Το Taygetos Challenge αποκαλύπτει το επετειακό PRO-FIT T-Shirt

Το Taygetos Challenge επιστρέφει επετειακά στις 21 & 22 Μαρτίου 2026 στην Καρδαμύλη της Δυτικής Μάνης, γιορτάζοντας 15 χρόνια ορεινού τρεξίματος, μοναδικών εμπειριών και αυθεντικών προκλήσεων στον Ταΰγετο.

Μια διοργάνωση που εδώ και ενάμιση δεκαετία συνδέει τον αθλητισμό με το τοπίο, τη φύση και τον χαρακτήρα της Μάνης, συνεχίζει δυναμικά και το 2026 με αναβαθμισμένες παροχές και έντονο επετειακό χαρακτήρα.

Οι εγγραφές για το 15ο Taygetos Challenge παραμένουν ανοιχτές έως τις 25 Φεβρουαρίου 2026 για το Ενισχυμένο Πακέτο Συμμετοχής (PLUS), το οποίο περιλαμβάνει το επετειακό τεχνικό Anthrax PRO-FIT T-Shirt, και έως τις 6 Μαρτίου 2026 για τα απλά πακέτα συμμετοχής. Παράλληλα, όσοι ολοκληρώσουν την εγγραφή τους έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026 θα συμμετέχουν αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα από τους χορηγούς και τους υποστηρικτές της διοργάνωσης.

Στο επίκεντρο της φετινής επετειακής χρονιάς βρίσκεται το νέο PRO-FIT T-Shirt, το οποίο μόλις αποκαλύφθηκε. Πρόκειται για ένα τεχνικό, ελαφρύ και διαπνέον κοντομάνικο t-shirt της Anthrax, σχεδιασμένο για να φορεθεί τόσο στη διαδρομή και στον τερματισμό όσο και σε κάθε προπόνηση που οδηγεί μέχρι την εκκίνηση. Δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα 15 χρόνια του Taygetos Challenge και διατίθεται μόνο μέσω των Ενισχυμένων Πακέτων Συμμετοχής (PLUS). Μετά τις 25 Φεβρουαρίου 2026 δεν θα υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας του επετειακού τεχνικού t-shirt.

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της διοργάνωσης και των παροχών προς τους αθλητές, η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά νέες σημαντικές συνεργασίες. Η NIVEA SUN είναι ο Αποκλειστικός Χορηγός του αγωνίσματος Basic 10 km, η MELISSA Χορηγός το Pasta Party του Σαββάτου 21 Μαρτίου και η ANTHRAX είναι Χορηγός του 15ου Taygetos Challenge, προσφέροντας το επετειακό PRO-FIT technical t-shirt σε προνομιακή τιμή για τους συμμετέχοντες.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Taygetos Challenge 2026 περιλαμβάνει:

HANSAPLAST Marathon – 40 km

Experience – 22 km

NIVEA SUN Basic – 10 km

Fun Run – 5 km

Vertical Challenge – 650 m , απαραίτητο για την κατάταξη στο Taygetos Challenge (συνδυασμός Vertical Speed και κυριακάτικης διαδρομής)

Παιδικός Αγώνας 1.000 μ. , με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά έως 12 ετών

Η Καρδαμύλη δεν αποτελεί απλώς το σημείο εκκίνησης και τερματισμού των αγώνων. Είναι το μέρος όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα, όπου τα πέτρινα μονοπάτια του Ταΰγετου οδηγούν σε εικόνες, μυρωδιές και εμπειρίες που μένουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη των αθλητών. Και φέτος, σε αυτή την επετειακή διοργάνωση, η ιστορία συνεχίζεται.

Γίνε κομμάτι της γιορτής και αποδέξου την πρόκληση. Διάλεξε τη διαδρομή που σου ταιριάζει και ετοιμάσου να ζήσεις τη μαγεία του Taygetos Challenge.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο www.taygetoschallenge.com

Ακολούθησε το Taygetos Challenge σε Instagram και Facebook και μοιράσου τις προπονήσεις σου με τα hashtags #TaygetosChallenge και #TaygetosChallenge26.

Μείνετε συντονισμένοι για νέα και εκπλήξεις στη φετινή 15η επετειακή διοργάνωση.

Η Οργανωτική Επιτροπή