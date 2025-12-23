Protergia Powergiving: Ένας χρόνος εμπιστοσύνης, προσφοράς και ουσιαστικής επιβράβευσης

1.332 νικητές Protergia Powergiving

Με μια γιορτινή βραδιά γεμάτη φως, χαμόγελα και θετική ενέργεια, η Protergia, η ενέργεια της METLEN,ολοκλήρωσε χθες 22 Δεκεμβρίου τη μεγαλύτερη ενέργεια επιβράβευσης πελατών που έχει υλοποιηθεί ποτέ στον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα. Οι μεγάλοι νικητές της 12ης κλήρωσηςProtergia Powergivingανακοινώθηκανζωντανά μέσα από το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό, στο Πεδίον του Άρεως, σηματοδοτώντας το εορταστικό κλείσιμο μιας πρωτοβουλίας που κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο.

Επενδύοντας διαχρονικά στην καινοτομία, την εξυπηρέτηση και τη στήριξη των πελατών της, η Protergia εμπνεύστηκε και υλοποίησε το Powergiving: μια έμπρακτη πρωτοβουλία ανταπόδοσης προς όλους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν 12 μηνιαίες κληρώσεις, με 111 νικητές κάθε μήνα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νικητών σε 1.332.

Συγκεκριμένα:

132 τυχεροί κέρδισαν συνολικά χρηματικά έπαθλα ύψους 1.200.000€,

ενώ 1.200 πελάτες απολαμβάνουν δωρεάν τους λογαριασμούς ενέργειάς τους για έναν ολόκληρο χρόνο.

Η κορύφωση της ενέργειας ήρθε μέσα από τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη κλήρωση, με την ανακοίνωση των μεγάλων νικητών live από το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό, μετατρέποντας τη στιγμή σε μια γιορτή χαράς και αισιοδοξίας.

Μάθετε εάν είστε εσείς ένας από τους τυχερούς νικητές εδώ.

Και μην ξεχνάτε! Το ProtergiaΧριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως θα έχει ανοικτές τις πύλες του καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών και μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, 2026. Με δωρεάν είσοδο και πολλές εκπλήξεις για όλους: Χειροτεχνίες, κατασκευές, γιορτινό facepainting, θεματικά παιχνίδια και πλούσια δώρα και φυσικά με τα ProtergiaMagicLights, την απόλυτη εμπειρία ενός συγχρονισμένου φωτιστικούshow. Παράλληλα, η γιορτινή ατμόσφαιρα ντύνεται μουσικά με μοναδικές συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών. Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Καλές γιορτές σε όλους, με περισσότερη ενέργεια σε κάθε στιγμή!