H Affidea Ελλάδος γιορτάζει 20 χρόνια αφοσιωμένης προσφοράς στην υγεία!

Προσφέρεται δωροεπιταγή 50€ για υπηρεσίες στα Δερματολογικά Ιατρεία CITY MED του Ομίλου, ή στα Δερματολογικά Τμήματα Affidea Ηλιούπολης και Ηρακλείου Κρήτης.

Η Αffidea Ελλάδας γιορτάζει 20 χρόνιας προσφοράς στην υγεία και γνωστοποιεί τα εξής: «Από το 2005 έως σήμερα, η Affidea Ελλάδος έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο ιατρικών κέντρων, επενδύοντας συνεχώς σε τεχνολογία αιχμής και υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες.

Η εμπιστοσύνη σας είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή! Στα πλαίσια της επετείου, σας προσφέρουμε μια αποκλειστική Δωροεπιταγή 50€ για υπηρεσίες στα Δερματολογικά Ιατρεία CITY MED του Ομίλου μας, ή στα Δερματολογικά Τμήματα Affidea Ηλιούπολης και Ηρακλείου Κρήτης.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Δερματολογίας, Ιατρικής Αισθητικής και Laser, και να εξαργυρώσετε τη δωροεπιταγή για υπηρεσίες αξίας 150€ και άνω. Μάθετε περισσότερα στους Όρους & Προϋποθέσεις εδώ.

Επιπλέον Προνομιακές Τιμές έως 31/12: Δερματολογική Εξέταση – 20€ Ολοκληρωμένος ιατρικός έλεγχος για την υγεία του δέρματος. Τριχοδιάγραμμα Κεφαλής – 30€ Ανακαλύψτε την αιτία της τριχόπτωσης ή της ευαισθησίας του τριχωτού. (Διαθέσιμο σε City Med Πύργο, Περιστέρι & Πατησίων) Xαρτογράφηση Σπίλων – 80€

Η πιο αξιόπιστη μέθοδος για την έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση των αλλαγών στο δέρμα. Ισχύει έως 31/12 (Μάθετε περισσότερα εδώ).