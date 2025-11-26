Η UGG παρουσίασε τη νέα ανδρική συλλογή «ICONIC FEELING», με ένα ξεχωριστό party

Η UGG γιόρτασε τη νέα ανδρική συλλογή για τη σεζόν FW25’ με ένα ατμοσφαιρικό event στον πολυχώρο THE HUB, όπου φίλοι του brand, καλλιτέχνες, μουσικοί, ηθοποιοί, δημιουργοί και εκπρόσωποι των media είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα νέα σχέδια μέσα σε ένα σκηνικό ειδικά διαμορφωμένο για τη βραδιά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς καμπάνιας “Iconic Feeling”, με κεντρικό πρόσωπο τον rapper Central Cee, που φέρνει στη συλλογή τη σύγχρονη, street αισθητική της εποχής.

Βασίλης Παρωτίδης

Ιωάννα Σπανού

Μαρίτα Καθιτζιώτη