O Ροβινσώνας στο νησί της άλλης πραγματικότητας

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Μια πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά δημοτικού, που συνδυάζει τη μαγεία του θεάτρου με τη δύναμη της μουσικής, την αλληλεπίδραση και το χιούμορ, έρχεται να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους στο πιο απρόβλεπτο νησί: το νησί της άλλης πραγματικότητας!
Άλλη πραγματικότητα;
Στο "νησί της άλλης πραγματικότητας", τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Ο Ροβινσώνας ανακαλύπτει ότι κάθε πλάσμα ζει μέσα σε μια δική του πραγματικότητα. Τα ζώα ζουν στην πραγματικότητα της επιβίωσης, οι άνθρωποι ζουν στην πραγματικότητα του συμφέροντος και τα δέντρα του νησιού αυτού ζουν στην πραγματικότητα της αρμονίας.
Μέσα από αυτή την αλληγορία, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μια βαθιά αλλά κατανοητή ιδέα: Η πραγματικότητα που ζούμε δεν είναι πάντα δεδομένη — είναι και επιλογή μας.
Η παράσταση βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν ότι:
Με χιούμορ, φαντασία και συναίσθημα, η παράσταση έχει στόχο να δώσει στα παιδιά πέρα από προτάσεις και εργαλεία σκέψης.
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Το θέμα του παραμυθιού
Ο Ροβινσώνας, λίγα χρόνια μετά από σήμερα, εκτελώντας μία οικολογική αποστολή, πέφτει με το υπερσύγχρονο drone του σ’ ένα άγνωστο νησί. Σ’ ένα νησί που συμβαίνουν παράξενα πράγματα και όπου τα δένδρα φαίνεται ότι έχουν άποψη και κοινή συμπεριφορά.
Εξερευνώντας το νησί φτάνει σε ένα επιβλητικό χώρο, που μοιάζει με ναό φτιαγμένο από δένδρα. Στο κέντρο του ναού αυτού, υπάρχει μία φωσφορίζουσα πηγή. Διψασμένος όπως ήταν, πίνει το νερό της και αισθάνεται κάτι όμορφο, δυνατό και παράξενο, ενώ μπροστά του εμφανίζεται η ιέρεια του ναού, ένα ανθρωπόμορφο δέντρο με το όνομα Τριάλιτυ. Η Τριάλιτυ του εξηγεί ότι βρίσκεται στο νησί όπου επικρατεί η πραγματικότητα της αρμονίας, κάτι που ξαφνιάζει τον Ροβινσώνα.
Άραγε ο Ροβινσώνας θα μπει στην πραγματικότητα του νησιού, θα γλυτώσει από τις συκοφαντίες της καρακακάξας και τελικά θα γυρίσει πίσω στον κόσμο του;;;; Κι αν γυρίσει, θα καταφέρει ν’ αλλάξει την αγχώδη πραγματικότητα του δικού του κόσμου και να την κάνει πιο αρμονική;
Λίγα λόγια για την ομάδα
Η παράσταση είναι μια παραγωγή του οργανισμού «Τέχνες και Πολιτισμός» και της Θεατρικής Ομάδας Τραλαλούμ (δείτε www.tralaloum.gr ), που δραστηριοποιείται στον χώρο του θεάτρου για παιδιά και στην εκπαίδευση μέσω των τεχνών. Η ομάδα αποτελείται από έμπειρους ηθοποιούς, μουσικούς και παιδαγωγούς, με ιδιαίτερη αγάπη για το θέατρο ως εργαλείο δημιουργικής έκφρασης.
Κείμενα και μουσική έχει γράψει ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Δημήτρης Λαλούμης (δείτε www.laloumis.gr).
Έχουν αναλάβει:
- Σκηνοθεσία η Γιούλη Αρχοντάκη
- Χορογραφίες η Γιούλη Λαϊτσα
- Κοστούμια και σκηνικά η Μάγκυ Μοντζολή.
- Φωτισμούς ο Γιώργος Σηφάκης
- Παίζουν: Βασίλης Παπαδημητρίου, Άννα Τζανακάκη και Μαρία Μπαχά.
Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά 5 – 12 ετών και διαρκεί 60 λεπτά.
Κάθε Κυριακή στις 11,30, στο Θέατρο της Ημέρας στους Αμπελοκήπους.