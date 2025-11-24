O Ροβινσώνας στο νησί της άλλης πραγματικότητας

Μια πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά δημοτικού, που συνδυάζει τη μαγεία του θεάτρου με τη δύναμη της μουσικής, την αλληλεπίδραση και το χιούμορ, έρχεται να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους στο πιο απρόβλεπτο νησί: το νησί της άλλης πραγματικότητας! Άλλη πραγματικότητα; Στο "νησί της άλλης πραγματικότητας", τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Ο Ροβινσώνας ανακαλύπτει ότι κάθε πλάσμα ζει μέσα σε μια δική του πραγματικότητα. Τα ζώα ζουν στην πραγματικότητα της επιβίωσης, οι άνθρωποι ζουν στην πραγματικότητα του συμφέροντος και τα δέντρα του νησιού αυτού ζουν στην πραγματικότητα της αρμονίας. Μέσα από αυτή την αλληγορία, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μια βαθιά αλλά κατανοητή ιδέα: Η πραγματικότητα που ζούμε δεν είναι πάντα δεδομένη — είναι και επιλογή μας. Η παράσταση βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν ότι: μπορούν να βλέπουν τον κόσμο με τα δικά τους μάτια,

έχουν τη δύναμη να επιλέγουν αξίες όπως η συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός και η αρμονία,

μπορούν να δημιουργούν έναν καλύτερο "μικρό κόσμο" μέσα τους και γύρω τους, ξεκινώντας από καθημερινές πράξεις. Με χιούμορ, φαντασία και συναίσθημα, η παράσταση έχει στόχο να δώσει στα παιδιά πέρα από προτάσεις και εργαλεία σκέψης.