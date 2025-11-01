Επαγγελματικά αυτοκίνητα με leasing: Η ιδανική λύση για επιχειρήσεις

Το leasing είναι η πιο πρακτική λύση για επιχειρήσεις που θέλουν σύγχρονα οχήματα, σταθερό κόστος και μηδενικό ρίσκο υποτίμησης.

Για πολλές επιχειρήσεις, το αυτοκίνητο δεν είναι «πολυτέλεια». Είναι εργαλείο δουλειάς: για διανομές, ραντεβού πελατών, τεχνικές επισκέψεις, μεταφορά προσωπικού. Η αγορά επαγγελματικού οχήματος, όμως, απαιτεί μεγάλο αρχικό κεφάλαιο, δένει ρευστότητα και προσθέτει ρίσκο (υποτίμηση, μεταπώληση, απρόβλεπτα κόστη).

Το leasing έρχεται να λύσει ακριβώς αυτό: σταθερό μηνιαίο κόστος, ευελιξία και πλήρης κάλυψη χωρίς να «παγώνει» κεφάλαιο. Έτσι, η ομάδα σου κινείται με συνέπεια, ενώ εσύ κρατάς τον έλεγχο των εξόδων.

Πώς Λειτουργεί το Leasing Επαγγελματικών Αυτοκινήτων

Με το leasing επαγγελματικού αυτοκινήτου μισθώνεις το όχημα για συγκεκριμένη διάρκεια (συνήθως 12–48 μήνες) και πληρώνεις ένα σταθερό μίσθωμα κάθε μήνα. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο χωρίς να το αγοράζει, ενώ η εταιρεία leasing αναλαμβάνει ασφάλιση, service, ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας, αλλαγή ελαστικών και 24/7 οδική βοήθεια.

Στο τέλος της σύμβασης, διαλέγεις: ανανεώνεις, αλλάζεις όχημα ή επιστρέφεις χωρίς να μπεις σε διαδικασία μεταπώλησης.

Πλεονεκτήματα του Leasing για Επαγγελματικά Αυτοκίνητα

Χαμηλότερο αρχικό κόστος:

Δεν δεσμεύεις μεγάλο κεφάλαιο. Ακόμα και αν επιλέξεις leasing με πρακαταβολή, το ποσό αυτό θα είναι μικρότερο από ό,τι στην αγορά. Έτσι η ρευστότητά σου μένει διαθέσιμη για μισθοδοσία, marketing, εξοπλισμούς και άλλες ανάγκες της επιχείρησής σου.



Σταθερές μηνιαίες δόσεις:

Έχεις όλα τα έξοδα του αυτοκινήτου σε ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα και έτσι ξέρεις από πριν τι πληρώνεις. Δεν έχεις να ανησυχείς για απρόβλεπτα μεγάλα έξοδα, όπως αλλαγή ελαστικών, άρα εξασφαλίζεις καλύτερο προϋπολογισμό χωρίς εκπλήξεις.

Ευκολία στη διαχείριση στόλου:

Έχεις τα οχήματα για 3-4 χρόνια και μετά ανανεώνεις τον στόλο σου με νεότερα, ασφαλέστερα και πιο αποδοτικά μοντέλα. Τακτική ανανέωση χωρίς κανένα άγχος για υποτίμηση και μεταπώληση παλαιών οχημάτων.



Φορολογικά οφέλη:

Το leasing συμφέρει τις επιχειρήσεις καθώς τα μισθώματα εγγράφονται στα λειτουργικά έξοδα και μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση. Έτσι το leasing γίνεται ένα εργαλείο φορολογικής ελάφρυνσης για ένα επιχειρηματία.

Ασφάλεια & συντήρηση εντός μισθώματος:

Με το leasing απολαμβάνεις: μικτή ασφάλεια, τακτικά service, αλλαγή ελαστικών, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, 24ωρη οδική βοήθεια και όχημα αντικατάστασης σε βλάβη/ατύχημα. Αυτή η all-inclusive προσέγγιση επιτρέπει στον επιχειρηματία να έχει ένα όχημα χωρίς άγχος, χωρίς έγνοιες και με απόλυτη άνεση.

Ποιες Επιλογές Επαγγελματικών Αυτοκινήτων Υπάρχουν για Leasing

Επαγγελματικά Van

Ιδανικά για διανομές και μεταφορά εξοπλισμού. Τα καλύτερα επαγγελματικά van έχουν μεγάλο ωφέλιμο όγκο, πόρτες στο πλάι και πίσω για εύκολη φόρτωση/εκφόρτωση και γενικά χαμηλό κόστος χρήσης. Απαραίτητα για e-shops, τεχνικές εταιρείες, catering.

Van για μεταφορά πελατών (8θέσια–9θέσια)

Μια κατηγορία βαν που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής είναι τα Transfer VAN. Είναι οχήματα με άνετη καμπίνα, μεγάλους χώρους αποσκευών και επαγγελματική εικόνα. Ιδανικά για ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, VIP μεταφορές.

Sedans ή Hatchbacks για στελέχη & πωλήσεις

Τα καθημερινά επιβατικά αυτοκίνητα προσφέρουν άνεση, ασφάλεια και αποδοτικούς κινητήρες για όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα. Τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως tool car για επαγγελματικές επισκέψεις, είτε ως προσφορά σε είδους για εργαζομένους στην επιχείρηση.

Γιατί να Επιλέξεις Leasing Επαγγελματικού Αυτοκινήτου μέσω instacar

Με το instacar μπορείς να ξεκινήσεις χωρίς προκαταβολή και χωρίς τραπεζική εμπλοκή. Επιλέγεις όχημα και διάρκεια μέσα από 4 πακέτα συνδρομής, προσαρμόζεις χιλιόμετρα και ξεκινάς άμεσα. Παράλληλα, μπορείς να έχεις και αλλαγή του μισθωμένου οχήματος όταν αλλάξουν οι ανάγκες σου, χωρίς περιορισμό για upgrade/ downgrade.

Το μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνει μικτή ασφάλιση, service, αλλαγή ελαστικών, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, 24/7 οδική βοήθεια και όχημα αντικατάστασης. Έτσι, το οικονομικό σου πλάνο είναι καθαρό και προβλέψιμο. Μέσα από την εφαρμογή του instacar παρακολουθείς εύκολα τη συνδρομή σου, κανονίζεις τα ραντεβού για service και τις λοιπές υπηρεσίες.

Καθαροί όροι, χωρίς «ψιλά γράμματα», και ομάδα υποστήριξης με κορυφαίες αξιολογήσεις. Ο στόχος του instacar είναι να κινείται η επιχείρησή σου με απόλυτη ευελιξία χωρίς περιορισμούς.

Το leasing είναι η πιο πρακτική λύση για επιχειρήσεις που θέλουν σύγχρονα οχήματα, σταθερό κόστος και μηδενικό ρίσκο υποτίμησης. Με το instacar, κερδίζεις ελευθερία, πλήρη κάλυψη υπηρεσιών και πραγματική υποστήριξη στη διαχείριση του στόλου.

