Ultrex, Dove Men+Care και Dove της Unilever γίνονται οι νέοι επίσημοι χορηγοί των Εθνικών Ομάδων Ποδοσφαίρου

Η νέα στρατηγική συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) τοποθετεί τις μάρκες προσωπικής φροντίδας της Unilever στο πλευρό των Εθνικών Ομάδων Ανδρών και Γυναικών.

Οι κορυφαίες μάρκες προσωπικής φροντίδας Ultrex, Dove Men + Care και Dove, ανακοινώνουν με υπερηφάνεια τη νέα, στρατηγική τους συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) και αναδεικνύονται Επίσημοι Χορηγοί των Εθνικών Ομάδων Ποδοσφαίρου Ανδρών και Γυναικών.

Η Unilever στηρίζει εδώ και χρόνια τον αθλητισμό με συνέπεια και πάθος. Ως επίσημος χορηγός του UEFA EURO 2024 και του επερχόμενου FIFA World Cup 2026, στο πλαίσιο της 5ετούς συνεργασίας της με τη FIFA , ενισχύει το ποδόσφαιρο σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Όμως η δέσμευσή της δεν σταματά εκεί. Οι μάρκες της Unilever συνεχίζουν να «παίζουν μπάλα» στα υψηλότερα επίπεδα επενδύοντας αυτή τη φορά στην καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου μέσα από μια συνεργασία που βασίζεται σε κοινές αξίες: το πάθος, την αφοσίωση και την ομαδικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, δύο από τα πιο δυναμικά ανδρικά brands, το Ultrex και το Dove Men+Care, γίνονται Επίσημοι Χορηγοί της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών. Το Ultrex, το Νο1 ανδρικό σαμπουάν στην Ελλάδα, στηρίζει τους διεθνείς μας, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και το πάθος τους σε κάθε τους βήμα. Από την πλευρά του, το Dove Men+Care αναδεικνύει τη σημασία της ανδρικής φροντίδας, προσφέροντας την απαραίτητη περιποίηση στους αθλητές, ώστε να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση.

Παράλληλα, το Dove στηρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αγκαλιάζοντας την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών ως Επίσημος Χορηγός. Η συνεργασία αυτή εναρμονίζεται με τον παγκόσμιο σκοπό του Dove για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των γυναικών, την αυθεντικότητα και την κατάρριψη των γυναικείων στερεοτύπων. Στηρίζοντας τις γυναίκες αθλήτριες που φορούν με υπερηφάνεια το εθνόσημο, το Dove δεσμεύεται να αναδείξει τη δύναμη και το ταλέντο τους, προωθώντας ενεργά την ισότητα στον αθλητισμό.

H Μαρία Γκούμα, Chief Marketing & Commercial Officer Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, δήλωσε: «Με μεγάλη μας χαρά καλωσορίζουμε τις κορυφαίες μάρκες προσωπικής φροντίδας Ultrex, Dove Men+Care και Dove της Unilever στη μεγάλη οικογένεια των Εθνικών Ομάδων. Η συνεργασία αυτή έχει στρατηγική σημασία, καθώς ενώνει την εθνική προσπάθεια με brands που μοιράζονται την ίδια αφοσίωση στον αθλητισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι η στήριξη αυτή αγκαλιάζει τόσο την Εθνική Ανδρών όσο και την Εθνική Γυναικών, δίνοντας επιπλέον ώθηση στο όραμά μας για την ανάπτυξη του αθλήματος σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε βέβαιοι ότι μαζί θα πετύχουμε τους στόχους μας.»

Ο Γιώργος Τζαβάρας, General Manager Unilever Greece, Cyprus, Balkans & Baltics, πρόσθεσε: «Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε να επενδύουμε στο ποδόσφαιρο, στηρίζοντας πλέον τις Εθνικές μας Ομάδες. Για εμάς αυτή η χορηγία έχει διπλή σημασία, καθώς με το Ultrex και το Dove Men+Care στεκόμαστε δίπλα στην Εθνική Ανδρών, ενώ με το Dove είμαστε υπερήφανοι χορηγοί της Εθνικής Γυναικών, στηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειες τους. Η τριετής αυτή συνεργασία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας για την προώθηση του αθλητισμού στη χώρα μας, ενισχύοντας τις αξίες της συμμετοχής, της προσπάθειας και της ισότητας.».

Οι μάρκες Ultrex, Dove Men+Care και Dove θα στηρίξουν τις Εθνικές μας Ομάδες σε κάθε αγώνα, σε κάθε γκολ και σε κάθε στιγμή, υπενθυμίζοντας σε παίκτες και φιλάθλους πως η πραγματική δύναμη πηγάζει από την αυτοπεποίθηση και τη φροντίδα για τον εαυτό μας.

