Βόλεϊ Γυναικών: Η «SHARP – GRCTECH A.E.», Χορηγός του Άρη!

Για ακόμη μία χρονιά η GRC TECH και η SHARP, χορηγός της Γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Άρη , υπό την καθοδήγηση του προπονητή, κ.Χρήστου Πάτρα!

Η SHARP απασχολώντας Παγκοσμίως πάνω από 50.000 εργαζομένους , αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς ηλεκτρονικών ειδών Παγκοσμίως και η χρήση του λογοτύπου της SHARP στολίζει ακόμη φανέλες στην Premier League.

Η «GRC TECH Α. Παπαδόπουλος-Γ. Παπαδόπουλος Α.Ε.», www.grctech.gr ,

είναι ο Aποκλειστικός Aντιπρόσωπός της στην Ελλάδα και με μεγάλη μας χαρά και τιμή την καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΑΡΗ.

Από το 2006 η «GRC TECH Α. Παπαδόπουλος-Γ. Παπαδόπουλος Α.Ε.» έχει χαρακτηριστεί μια αξιόπιστη και άκρως υπεύθυνη εταιρεία στην αγορά των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών.

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε ένα υπερσύγχρονο χώρο με υποδομές για το προσωπικό της και με γνώμονα την άριστη και ταχύτατη εξυπηρέτηση των συνεργατών της .Η εταιρία διατηρεί στο κέντρο της Αθήνας, στο κτήριο The K-Project το οποίο σχεδίασε ο Ε.Τσίλλερ, τα γραφεία πωλήσεων της Ν. Ελλάδος.

Η Ταχύτητα, ποιότητα και αξιοπιστία, είναι λέξεις με βαρύτητα που πλέον έχουν ταυτιστεί με την εταιρική εικόνα της εταιρίας.

Η GRC TECH ως Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος των εταιριών τεχνολογίας , JVC, SHARP & BLAUPUNKT συνεργάζεται και προμηθεύει τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής πώλησης ειδών τεχνολογίας στην Ελλάδα (D.I.Y) και διαθέτει ένα δίκτυο συνεργατών που αριθμείται σήμερα σε περισσότερα από 3.000 σημεία.

Η GRC TECH A.E στα πλάισια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποτελεί επίσημο συνεργάτη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η GRC TECH Α.Ε ,συνεχίζει την επένδυση στον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό και με την συνεργασία με τον Α.Σ ΑΡΗΣ, στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών οι οποίες πρέπει να διέπουν την κοινωνία μας.