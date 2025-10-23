Η πιο ύπουλη ΣΜΝ στους άντρες – Ενημερώσου και προστατεύσου

Τα Χλαμύδια (Chlamydia trachomatis) είναι μια από τις πιο συχνές αλλά και πιο “σιωπηλές” σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εμφανίζει καθόλου συμπτώματα.

Το ανησυχητικό είναι ότι περίπου 75% των γυναικών που νοσούν δεν το γνωρίζουν, επιτρέποντας έτσι στη λοίμωξη να εξελιχθεί χωρίς έγκαιρη παρέμβαση – και να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

Τι προκαλεί τη λοίμωξη;

Ο υπεύθυνος είναι το βακτήριο Chlamydia trachomatis, που μεταδίδεται κυρίως μέσω σεξουαλικής επαφής. Είναι η πιο συχνά αναφερόμενη σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια στις Η.Π.Α., ενώ αποτελεί και τη βασική αιτία λοιμώδους τύφλωσης παγκοσμίως.

Στην Ευρώπη, η συχνότητα της λοίμωξης κυμαίνεται από 10–33% στις γυναίκες και 10–20% στους άνδρες, πλήττοντας ιδιαίτερα άτομα κάτω των 30 ετών.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας (4 Σεπτεμβρίου), η Affidea στηρίζει την πρόληψη και προσφέρει δύο προνομιακά πακέτα ελέγχου μέχρι και 30 Νοεμβρίου:

✅ Για άνδρες & γυναίκες 20 - 25 ετών (25€)

Μοριακός έλεγχος για Chlamydia trachomatis

✅ Για άνδρες & γυναίκες άνω των 25 ετών (48€)

o Καλλιέργεια αερόβια/αναερόβια

o Μικροσκοπική εξέταση

o Μοριακός έλεγχος για Χλαμύδια (Chlamydia trachomatis)

o Μοριακός έλεγχος Mycoplasma (Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis)

o Μοριακός έλεγχος Ureaplasma (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum)

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με τεχνολογία αιχμής, μέσω αξιόπιστων μοριακών τεχνικών (RT-PCR, NAATs), στα εργαστήρια της Affidea.

Πώς μεταδίδεται η λοίμωξη;

o Μέσω σεξουαλικής επαφής – από τα κολπικά υγρά ή την ουρήθρα μολυσμένου ατόμου.

o Από μητέρα στο νεογνό, κατά τη διάρκεια του τοκετού.

o Μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένα χέρια, οδηγώντας σε επιπεφυκίτιδα.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Στις περισσότερες περιπτώσεις:

Καμία απολύτως ένδειξη.

Όταν εμφανίζονται:

o Γυναίκες: Ασυνήθιστες κολπικές εκκρίσεις, αιμορραγία εκτός περιόδου ή μετά από επαφή, δυσκολία στην ούρηση.

o Άνδρες: Εκκρίσεις από την ουρήθρα, κνησμός ή πόνος κατά την ούρηση.

o Και στα δύο φύλα: Ενδέχεται να παρουσιαστεί λοίμωξη στον φάρυγγα ή τον πρωκτό.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές;

o Γυναίκες: Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου, στειρότητα, έκτοπη κύηση, χρόνιος πυελικός πόνος. Κατά την εγκυμοσύνη, αυξάνει τον κίνδυνο αποβολής ή πρόωρου τοκετού.

o Άνδρες: Ορχίτιδα ή επιδιδυμίτιδα, που μπορεί να οδηγήσει σε στειρότητα.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Ο έλεγχος συνιστάται ιδιαίτερα:

o Σε σεξουαλικά ενεργές γυναίκες κάτω των 25 ετών, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

o Σε άτομα με πολλαπλούς συντρόφους ή που ανήκουν σε ομάδες υψηλού

κινδύνου.

Η θεραπεία είναι απλή και αποτελεσματική, με τη χορήγηση αντιβιοτικών όπως η αζιθρομυκίνη ή η δοξυκυκλίνη. Είναι απαραίτητο να λάβει θεραπεία και ο/η σύντροφος, ακόμη και εάν δεν έχει συμπτώματα, ώστε να προληφθεί η επαναμόλυνση.

Πρόληψη: Η καλύτερη ασπίδα

Η εμπειρία χωρών όπως η Σουηδία έχει δείξει ότι ο οργανωμένος έλεγχος μειώνει σημαντικά τα ποσοστά μόλυνσης.

Η Affidea προτείνει:

o Τακτικό έλεγχο με σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους.

o Χρήση προφυλακτικού σε κάθε σεξουαλική επαφή.

o Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, ειδικά σε νεαρές ηλικίες.

Μην αγνοείτε τη σεξουαλική σας υγεία!

Επωφεληθείτε από τις ειδικά προγράμματα της Affidea και κάντε ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της υγείας σας και του/της συντρόφου σας. Επισκεφθείτε σήμερα ένα διαγνωστικό κέντρο Affidea.

